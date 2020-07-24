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Запретят получать кредиты через мобильные приложения

09:15 24.07.2020 Фото: pixabay.com
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Участились случаи, когда злоумышленники, получая доступ к телефонам граждан, оформляют на них кредиты через мобильные приложения, а после обналичивают их.

Запретят получать кредиты через мобильные приложения
Мошенники используют разные пути для доступа к мобильным приложениям граждан

Глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил запретить оформление кредитов через мобильные приложения банков. Копия письма на имя председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной есть в распоряжении RT.

«Прошу вас рассмотреть возможность полного запрета оформления кредитов через банковские мобильные приложения», — сказано в тексте обращения.

Курдесов отметил, что в настоящее время участились случаи, когда злоумышленники, получая доступ к телефонам граждан, оформляют на них кредиты через мобильные приложения, а после обналичивают их.

Мошенники используют разные пути для доступа к мобильным приложениям граждан, но всегда действуют по одной отработанной схеме, отметил автор инициативы.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил запретить финансово-кредитным организациям использовать телефонный обзвон для продвижения своих кредитных продуктов.

Источник: RT

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