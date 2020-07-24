Метеорологическая обстановка: переменная облачность, преимущественно без осадков, днем по юго-западу местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах туманы. Ветер северо-западный переходом на юго-восточный 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +5, +10°C, местами до +15°C, днем +22, +27°C.
Солнышко еще пожарит: до 27 градусов тепла будет в Бердске 24 июля. Возможны редкие дожди
08:31 24.07.2020
Ветер будет северо-западный переходом на юго-восточный 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +5, +10°C.
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