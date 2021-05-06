Красивые открытки с Днем Георгия Победоносца на 6 мая и поздравления для СМС
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Красивые открытки с Днем Георгия Победоносца на 6 мая и поздравления для СМС

5:00:465/6/2021Фото: 100cards.ru
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День святого Георгия Победоносца отмечается 6 мая.

День Георгия Победоносца

За непоколебимую веру Георгий стал святым,
Не человеческие испытания вершили над ним,
Много страданий выдержать он сумел,
Но от христианства отказаться не посмел.
В день памяти святого всех христиан поздравляем,
Жизни беззаботной от души желаем,
Пусть вам Георгий в молитвах помогает,
Пускай от бед всегда оберегает.

***

Георгий Победоносец всех воинов покровитель,
Над злыми силами он победитель,
Христианам в трудную минуту помогал,
От несправедливости всегда их оберегал.
Подвиги Георгия Победоносца помним, чтим,
В памяти всегда святого мы храним,
Духовным победителем считаем мы его,
В молитвах просим мы о благосостоянии его.

День Георгия Победоносца

Победоносец во время гонения на христиан,
Против злого императорского приказа выступал,
За это он подвёргся пыткам большим,
Но вера в добро навсегда осталась с ним.
С днём памяти Георгия Победоносца поздравляем,
Счастья, радости, спокойствия всем желаем,
Пусть вера в добрые дела святого вам помогает,
Пускай Господь от бед вас охраняет.

***

Георгий Победоносец пыткам за добро подвергался,
Но от защиты христиан не отказался,
Духовным победителем своих мучителей он стал,
И казнь, как герою подобает, достойно принял.
День памяти великомученика сегодня, поздравляем,
Всем православным жизни долгой желаем,
Пускай во всём везёт вам всегда,
Мира, радости вам и душевного тепла.

День Георгия Победоносца

Георгий Победоносец мужество за правду проявил,
Всех христиан из рабства на волю отпустил,
Своё имущество убогим всё раздал,
Верить в Иисуса всех призывал.
В день памяти святого всем желаем счастья,
Пускай исчезнут беды и уйдут ненастья,
Пускай реальностью станет мечта,
Пускай Господь вам помогает всегда.

***

Всех христиан со светлым праздником поздравляем,
Пусть помощь святого вас никогда не оставляет,
Пусть вера в Господа жить вам помогает,
Пусть память о Георгии Победоносце вас не покидает.
Желаем вам удачи в жизни, счастья,
Пусть ваш дом забудут все ненастья,
Пусть судьба от бед вас оберегает,
Пусть новости хорошие вас приятно удивляют.

День Георгия Победоносца

Источник: pozdravik.ru, 100cards.ru

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