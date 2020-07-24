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Из бутылочки с соской выкармливают новорожденную ламу в Новосибирском зоопарке

16:45 24.07.2020 Фото: Новосибирский зоопарк
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А все потому, что ее мама отказалась выполнять свой долг. Малышку кормят коровьим молоком.

Из бутылочки с соской выкармливают новорожденную ламу в Новосибирском зоопарке
26 июня в зоопарке родилась лама

Сотрудники новосибирского зоопарка вот уже месяц кормят коровьим молоком маленькую ламу. А все потому, что ее мама отказалась выполнять свой долг.

Как рассказали в зоопарке, у мамы малышки это были первые роды, и прошли они без осложнений. Вот только взрослая особь не захотела кормить детеныша, и вскармливанием пришлось заняться сотрудникам. Специалисты дают малышке в бутылочке с соской коровье молоко.

За месяц маленькая лама поправилась, и вскоре ее поместят в вольер со своими сородичами.

Источник: atas.info

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