Из бутылочки с соской выкармливают новорожденную ламу в Новосибирском зоопарке

А все потому, что ее мама отказалась выполнять свой долг. Малышку кормят коровьим молоком.

26 июня в зоопарке родилась лама

Сотрудники новосибирского зоопарка вот уже месяц кормят коровьим молоком маленькую ламу. А все потому, что ее мама отказалась выполнять свой долг.

Как рассказали в зоопарке, у мамы малышки это были первые роды, и прошли они без осложнений. Вот только взрослая особь не захотела кормить детеныша, и вскармливанием пришлось заняться сотрудникам. Специалисты дают малышке в бутылочке с соской коровье молоко.

За месяц маленькая лама поправилась, и вскоре ее поместят в вольер со своими сородичами.

Источник: atas.info