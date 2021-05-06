Открытки с днем Александры в день именин 6 мая и славные поздравления
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Открытки с днем Александры в день именин 6 мая и славные поздравления

4:00:425/6/2021Фото: fresh-cards.ru
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6 мая отмечается день Александры Римской. Открытки прекрасным девушкам и женщинам с именем Александра.

День Александры Римской

Как звучит красиво имя,
Что воспето в песне той,
Александра, Александра,
Этот день сегодня твой!

Так не будем мы печали
Предаваться и грустить,
Улыбнись скорее солнцу,
От души старайся жить.

Пусть сомнения не тревожат,
На душе не льют дожди,
Будь счастливой и довольной,
И найди свои мечты!

День Александры Римской

Александру поздравляю
Я сегодня всей душой.
Счастья я тебе желаю,
В жизни радости большой.

Чтоб ты нежно расцветала,
Хорошела на глазах,
Чтоб звезда твоя сияла
Ярким светом в небесах.

Чаще в жизни улыбайся,
Не печалься, не грусти.
Пусть проказница-удача
Тебя встретит на пути.

День Александры Римской

Сашуля, Сашенька, пускай
В твоих глазах сияет свет!
Мечты все явью станут, знай,
Недостижимых целей нет!

Люби, любима будь всегда,
Почаще смейся, улыбайся,
Сверкай от счастья, как звезда,
И яркой жизнью наслаждайся!

День Александры Римской

Будь всегда счастливой, Александра,
Пусть сбываются все смелые мечты!
А твои способности, таланты
Достигают крайней высоты.

Пусть улыбка радостью сияет,
И горит удачи яркая звезда.
Сердце пусть печали не узнает,
От беды укроет доброта!

День Александры Римской

Александра, будь счастливой,
Сногсшибательной, манящей,
Чуткой, доброй и любимой,
И успешной, и изящной!

В память, как на киноплёнку,
Пиши радости мгновенья,
Будь в душе всегда девчонкой
С превосходным настроеньем!

Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru

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