Открытки с днем Александры в день именин 6 мая и славные поздравления

Как звучит красиво имя,
Что воспето в песне той,
Александра, Александра,
Этот день сегодня твой!
Так не будем мы печали
Предаваться и грустить,
Улыбнись скорее солнцу,
От души старайся жить.
Пусть сомнения не тревожат,
На душе не льют дожди,
Будь счастливой и довольной,
И найди свои мечты!
Александру поздравляю
Я сегодня всей душой.
Счастья я тебе желаю,
В жизни радости большой.
Чтоб ты нежно расцветала,
Хорошела на глазах,
Чтоб звезда твоя сияла
Ярким светом в небесах.
Чаще в жизни улыбайся,
Не печалься, не грусти.
Пусть проказница-удача
Тебя встретит на пути.
Сашуля, Сашенька, пускай
В твоих глазах сияет свет!
Мечты все явью станут, знай,
Недостижимых целей нет!
Люби, любима будь всегда,
Почаще смейся, улыбайся,
Сверкай от счастья, как звезда,
И яркой жизнью наслаждайся!
Будь всегда счастливой, Александра,
Пусть сбываются все смелые мечты!
А твои способности, таланты
Достигают крайней высоты.
Пусть улыбка радостью сияет,
И горит удачи яркая звезда.
Сердце пусть печали не узнает,
От беды укроет доброта!
Александра, будь счастливой,
Сногсшибательной, манящей,
Чуткой, доброй и любимой,
И успешной, и изящной!
В память, как на киноплёнку,
Пиши радости мгновенья,
Будь в душе всегда девчонкой
С превосходным настроеньем!
Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru