Ударила по лицу сироту в детдоме медсестра за сорванный цветок

Она объяснила на видео, что ребенок этого заслужил. После опубликования видео в соцсетях сотрудницу детского дома в Твери уволили и возбудили уголовное дело.

В Твери на сотрудницу детдома, ударившую сироту, завели уголовное дело

Московский отдел полиции в Твери возбудил уголовное дело в отношении медсестры, работавшей в Доме ребенка «Теремок».

19 июля ее застали за ударом по лицу 2-летнему воспитаннику детдома. Как стало известно, так ребенка наказали за сорванный цветок.

После обнародования видео с происшествием в соцсетях женщина была уволена. Об этом сообщает минздрав Тверской области, которому подведомственно учреждение. Минздрав продолжает служебную проверку. Ранее свои проверки инициировали Следственный комитет и прокуратура области.

Руководство Дома ребенка утверждает, что это единичный случай.

Как сообщает пресс-секретарь группы прокуратуры Тверской области, дело возбуждено по статье 156 УК РФ — «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы и запрет заниматься определенной деятельностью.