Ударила по лицу сироту в детдоме медсестра за сорванный цветок

Московский отдел полиции в Твери возбудил уголовное дело в отношении медсестры, работавшей в Доме ребенка «Теремок».
19 июля ее застали за ударом по лицу 2-летнему воспитаннику детдома. Как стало известно, так ребенка наказали за сорванный цветок.
После обнародования видео с происшествием в соцсетях женщина была уволена. Об этом сообщает минздрав Тверской области, которому подведомственно учреждение. Минздрав продолжает служебную проверку. Ранее свои проверки инициировали Следственный комитет и прокуратура области.
Руководство Дома ребенка утверждает, что это единичный случай.
Как сообщает пресс-секретарь группы прокуратуры Тверской области, дело возбуждено по статье 156 УК РФ — «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы и запрет заниматься определенной деятельностью.