Страшная оговорка Медведева на видео о коронавирусе «саботирует» работу ученых

Одной фразы Дмитрия Медведева хватило, чтобы саботировать работу учёных

Дмитрий Медведев заявил о распространении COVID и спровоцировал неудобные вопросы. «Как только будет представлен препарат или группа препаратов, которые будут действенными… Иначе распространить болезнь будет просто невозможно», — посетовал бывший премьер.

Неудачная оговорка экс-премьера России Дмитрия Медведева о целях вакцинации в России спровоцировала бурю обсуждений в Сети и поставила под удар всю работу российских врачей и учёных, передает Царьград. Некоторые считают, что неудачная фраза зампреда Совета Безопасности России раскрыла истинные цели вакцинации.

Как только будет представлен препарат или группа препаратов, которые будут действенными… Иначе распространить болезнь будет просто невозможно, — сказал Медведев в видеообращении.

Очевидно, что бывший премьер имел в виду «остановить», а не «распространить», и просто оговорился. Но в Сети подозревают, что оговорка зампреда Совета Безопасности России не случайна, и у него сорвалось с языка то, что было на уме.

Кто там что распространяет?! — задаёт неудобный вопрос Telegram-канал «Кремлёвская прачка».

Смех смехом, однако оговорка Медведева вполне может поставить под сомнение все труды российских учёных и врачей, в кратчайшие сроки создавших вакцину, которая сейчас проходит финальные испытания.