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Штурмовать Крым готов лично экс-глава СНБО Украины Турчинов

11:55 25.07.2020 Фото: Википедии
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Если президент Зеленский примет решение наступать на полуостров, то он встанет в первых рядах штурмового батальона, заявил глава штаба украинской партии «Европейская солидарность».

Штурмовать Крым готов лично экс глава СНБО Украины Турчинов
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона. Об этом пишет «Страна.ua».

По его словам, в начале 2014 года находившиеся на полуострове российские войска прикрывали свои действия Харьковскими соглашениями, которые позволяли Москве иметь в Крыму армейские подразделения. Поэтому, по мнению Турчинова, в случае открытого наступления Вооруженных сил Украины мировое сообщество отмежевалось бы от конфликта.

Киев решил засудить Москву из-за Крыма и Донбасса. К чему это может привести?

Политик считает, что после «аннексии» Крыма российские власти в одностороннем порядке вышли из Харьковских соглашений, поэтому сейчас Зеленский не имеет никаких ограничений для выполнения конституционных требований по «защите страны от агрессии и освобождения Крыма».

«Я давал ответы на вопросы следователей о причинах непроведения наступательных операций в Крыму и, если нужно, готов ответить еще. Нынешнему президенту дать ответ на эти вопросы будет гораздо сложнее», — сказал Турчинов.

В апреле 2019-го Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по фактам возможной умышленной сдачи украинскими властями Крыма. В деле упомянуты Арсений Яценюк, Александр Турчинов, Андрей Парубий, Валентин Наливайченко, Виталий Кличко, Юрий Луценко и другие политики, занимавшие в 2015 году руководящие посты.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Киев считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.

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Зеленский пойдет на штурм Крыма?

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