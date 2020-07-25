Штурмовать Крым готов лично экс-глава СНБО Украины Турчинов

Если президент Зеленский примет решение наступать на полуостров, то он встанет в первых рядах штурмового батальона, заявил глава штаба украинской партии «Европейская солидарность».

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона. Об этом пишет «Страна.ua».

По его словам, в начале 2014 года находившиеся на полуострове российские войска прикрывали свои действия Харьковскими соглашениями, которые позволяли Москве иметь в Крыму армейские подразделения. Поэтому, по мнению Турчинова, в случае открытого наступления Вооруженных сил Украины мировое сообщество отмежевалось бы от конфликта.

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Политик считает, что после «аннексии» Крыма российские власти в одностороннем порядке вышли из Харьковских соглашений, поэтому сейчас Зеленский не имеет никаких ограничений для выполнения конституционных требований по «защите страны от агрессии и освобождения Крыма».

«Я давал ответы на вопросы следователей о причинах непроведения наступательных операций в Крыму и, если нужно, готов ответить еще. Нынешнему президенту дать ответ на эти вопросы будет гораздо сложнее», — сказал Турчинов.

В апреле 2019-го Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по фактам возможной умышленной сдачи украинскими властями Крыма. В деле упомянуты Арсений Яценюк, Александр Турчинов, Андрей Парубий, Валентин Наливайченко, Виталий Кличко, Юрий Луценко и другие политики, занимавшие в 2015 году руководящие посты.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Киев считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.