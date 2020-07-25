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Веранды не спасут: открыть залы просят рестораторы губернатора Новосибирской области

12:35 25.07.2020 Фото: .pexels.com
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Под обращением подписались более сотни владельцев общепита. Как отмечают рестораторы, открытые летние веранды ситуацию не спасают, погода ухудшается, а лето кончается.

Веранды не спасут: открыть залы просят рестораторы губернатора Новосибирской области
В регионе начали работать летние кафе и веранды

Рестораторы Новосибирска в открытом письме попросили губернатора Андрея Травникова разрешить открыть залы, а также выделить владельцам общепита субсидии.

В обращении рестораторы просят власть разрешить обслуживание посетителей в залах ресторанов с соблюдением соответствующих мер и рекомендаций Роспотребнадзора. Кроме того, предприниматели просят озвучить сроки предоставления субсидий за июнь и июль 2020 года на неотложные нужды для предприятий общепита, признанных особо пострадавшей отраслью от пандемии коронавируса.

Под обращением подписались более сотни владельцев общепита. Как отмечают рестораторы, открытые летние веранды ситуацию не спасают, погода ухудшается, а лето кончается.

Напомним, летние веранды кафе и ресторанов открылись в Новосибирской области и в Бердске в том числе с 6 июля.

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