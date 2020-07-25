Как получить СНИЛС на ребенка в 2020 году

С 15 июля 2020 года свидетельство со страховым номером индивидуального лицевого счета формируется автоматически сразу после регистрации рождения ребенка, уведомление и номер направляются в личный кабинет матери на портале Госуслуг.

Обязательный визит в Пенсионный фонд отменен

Первые 13 тысяч СНИЛС на новорожденных выданы в беззаявительном порядке, сообщили в Минтруде.

«Ситуация, в которой мы оказались из-за пандемии, требовала новых подходов к привычным форматам предоставления господдержки. Мы ушли от обязательного визита в Пенсионный фонд или МФЦ. Сначала запустили сервис, позволяющий на Госуслугах уточнить по запросу номер СНИЛС, а теперь после регистрации рождения ребенка он формируется автоматически. Это позволит семье, не теряя времени, обратиться за господдержкой», — пояснил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Автоматическое информирование о номере СНИЛС упрощает для семей с детьми получение мер социальной поддержки, потому что его нужно указывать при оформлении единовременных и ежемесячных пособий на детей. Ранее для получения СНИЛС родителям приходилось обращаться лично в отделения Пенсионного фонда или МФЦ.

Источник: РГ