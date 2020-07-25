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Ученые назвали кашу долголетия. Вы ее любите?

14:16 25.07.2020 Фото: Википедия
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Здоровая низкокалорийная диета, в которой присутствуют определенные растительные продукты, помогает улучшить производство белка сиртуина 1 (SIRT1).

Ученые назвали кашу долголетия. Вы ее любите?
Белок SIRT1 помогает защитить клетки организма от старения

Это белок увеличивает продолжительность жизни. Об этом рассказали исследователи из Сибирского федерального университета. В частности, красноярские ученые пришли к выводу, что включение в рацион гречки повышает уровень белка SIRT1, который помогает защитить клетки организма от старения, способствуя в итоге высокой продолжительности жизни.

Сообщается, что команда биологов из Школы фундаментальной биологии и биотехнологии Сибирского федерального университета добавила 30% гречки в рацион подопытных крыс и изучила влияние продукта на здоровье грызунов.

— Результаты исследования показали, что диета, включающая гречневую крупу, имеет так называемый эффект ограничения калорийности, поскольку в этом зерне содержится много неперевариваемой клетчатки. При добавлении в рацион гречки увеличивается производство SIRT1, — пояснил Шубра Панде, автор исследования и аспирант кафедры биофизики в Школе фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ.

Здоровая низкокалорийная диета, в которой присутствуют определенные растительные продукты, помогает улучшить производство белка сиртуина 1 (SIRT1). Последний увеличивает продолжительность жизни. Об этом рассказали исследователи из Сибирского федерального университета. В частности, красноярские ученые пришли к выводу, что включение в рацион гречки повышает уровень белка SIRT1, который помогает защитить клетки организма от старения, способствуя в итоге высокой продолжительности жизни.

Сообщается, что команда биологов из Школы фундаментальной биологии и биотехнологии Сибирского федерального университета добавила 30% гречки в рацион подопытных крыс и изучила влияние продукта на здоровье грызунов.

— Результаты исследования показали, что диета, включающая гречневую крупу, имеет так называемый эффект ограничения калорийности, поскольку в этом зерне содержится много неперевариваемой клетчатки. При добавлении в рацион гречки увеличивается производство SIRT1, — пояснил Шубра Панде, автор исследования и аспирант кафедры биофизики в Школе фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ.

Исследователи предполагают, что и другие растительные продукты, например, овощи, фрукты и орехи, могут оказывать аналогичное влияние на выработку SIRT1.

Источник: РГ

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От редакции

Вы часто едите гречку?

Аноним, 25 июля 2020 14:23
НВР:
Давно замечено, как только в сми начинают продвигать определённую крупу, за этим, как правило, следует тотальная спекуляция на её стоимости во всех сетях этой страны...

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