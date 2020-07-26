Похолодания боятся в МЧС: прогнозируют рост пожаров в Новосибиркой области

Спасатели призывают жителей к максимальной осторожности при использовании печей, газового отопления и электрооборудования. Как не сгореть?

В связи с похолоданием в регионе увеличивается риск бытовых пожаров

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие дни температура воздуха в ночное время не поднимется выше 11 градусов тепла. При таких погодных условиях увеличивается риск возникновения бытовых пожаров.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области призывает жителей к максимальной осторожности при использовании печей, газового отопления и электрооборудования. Основная причина возгораний в жилье — повышенная нагрузка на отопительные печи и обогреватели.

Сотрудники МЧС России дают рекомендации для населения:

1. Вблизи печи и непосредственно на ней нельзя хранить домашние вещи, дрова и сушить бельё. Нельзя эксплуатировать печи с неисправными или незакрытыми топочными дверками, с трещинами в стенах и дымоходах.

2. Включать в электросеть только исправные электроприборы. Не оставлять работающие обогреватели без присмотра на ночь или на попечении малолетних детей. Опасно также включать в одну розетку одновременно несколько приборов

3. При наличии запаха газа в квартире запрещается включать электроосвещение, зажигать спички, курить и применять открытый огонь. В этом случае необходимо вызвать аварийную службу и до ее прибытия тщательно проветрить помещение.

4. Не оставлять детей одних, когда горит газовая плита, топится камин или печь и включены электроприборы.

Чаще всего пожары возникают из-за использования самодельных обогревательных приборов, особенно большой мощности, на которую обычно не рассчитана электропроводка дома.

Во избежание возгораний при отоплении жилого помещения гражданам необходимо неукоснительно соблюдать меры пожарной безопасности. При возникновении любой нештатной ситуации и необходимости помощи спасателей звоните по телефону «112».