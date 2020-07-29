Ближайшая магнитная буря начнется 28 июля 2020 года: Продлится и 29 июля. Как пережить этот сложный день?

Не успели метеозависимые люди отойти от мощной магнитной бури 15-17 июля, как Солнце начало готовить новый мощный магнитный всплеск. Следующий неустойчивый день начнется 28 июля и продолжится 29 июля. Многие люди могут заранее почувствовать его приближение: тошноту, головную боль, аппатию, скачки давления, состояние разбитости. А в пиковый день конца июля, все это это может лишь усугубиться.
По мнению специалистов, под угрозой могут оказаться люди с хроническим заболеваниями: недугами сердца и сосудов, гипертонией и психическими расстройствами. Впрочем, буря 29 июля скажется не только на метеочувствительных людях, но и на здоровых. У большинства россиян, снижается концентрации внимания, и отмечаются перепады настроения во время сильных магнитных колебаний, — рассказывают врачи.
Врачи в этот день рекомендуют людям, из группы риска, иметь под рукой привычные лекарства, от хронических болезней и простые обезболивающие, снимающие спазмы. 29 июля следует внимательно следить за своим самочувствием, не перегружать организм, больше отдыхать. Желательно сократить пребывание на солнце до минимума.
Да, ещё как
Да
Да
даже очень,но если укреплять себя,- тогда меньше
Нет.