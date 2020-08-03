Как использовать астрологические транзиты августа 2020 года в свою пользу. Что нужно сделать в полнолуние водолея 3 августа?

Полная Луна в знаке Водолее – это возможность отделить мечты от целей

Астрологические транзиты августа 2020 года приведут к полнолунию в Водолее, появлению Венеры в Раке, началу ретроградации Урана в Тельце и появлению Солнца в Деве.

Полнолуние в Водолее 3 августа 2020 года

Полная Луна в знаке Водолее – это возможность отделить мечты от целей, найти баланс между разумом и сердцем, взрастить настоящие дружеские отношения и завершить коллективные проекты.

Меркурий входит в знак Льва 4 августа

Творчество на службе коммуникации и продвижения личных проектов. Тщеславие и предубеждение могут вызвать печаль, если пренебречь внимательностью.

Венера входит в знак Рака 7 августа 2020 года

Венера в Раке подчеркивает ценность эмоционального равновесия и важность направления энергии прощения и сострадания к себе, чтобы освободиться от старой вины. Осторожность перед лицом длительных состояний меланхолии и привязанности в любовных отношениях.

Веста входит в знак Льва 11 августа

Доверие к личностному развитию. Хорошее расположение духа при участии в развлекательных мероприятиях. Стоит остерегаться гордыни.

Ретроградный Уран начинает движение в знаке Тельца 15 августа

Очевидная неудача Урана в Тельце, включает в себя пересмотр наиболее глубоко укоренившихся ментальных паттернов, угрожающих финансовой и эмоциональной безопасности субъекта, таких как страх перемен, даже когда необходимость в них признается.

Меркурий входит в знак Дева 19 августа 2020 года

Аналитическое мышление. Применение логики в разрешении конфликтов. Интерес к практическим или интеллектуальным задачам. Стоит избегать чрезмерной критики в свой адрес (внутренний диалог), а также в адрес третьих лиц.

Солнце входит в знак Дева 22 августа

Приход Солнца в Деву подчеркнет преимущества личной организации как системы, способной изо дня в день сталкиваться с небольшими препятствиями. Эта астрологическая позиция также способствует воссоединению с тем, что человек считает подлинным, заботе о себе и анализу личных целей, с тщательностью и практичностью.

Сатурн ретроградный в знаке Козерог 24 августа 2020 года

Несостоятельность перед лицом конфликтов или задержек, возникающих в рабочей среде. Не стоит отчаиваться. Иногда необходимо сделать паузу, чтобы найти наилучшие варианты.

Источник: rsute.ru