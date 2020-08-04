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Комфортные жилищные комплексы в Санкте-Петербурге, где есть квартиры с палисадником

16:01 04.08.2020
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Городскими палисадниками называют специальные зоны отдыха, расположенные прямо у заднего выхода из квартиры.

Такие уникальные квартиры расположены на первых этажах. Квартиры с палисадником в Европе невероятно популярны, а в России такой формат квартир только начал набирать свои обороты. Но, как отмечают эксперты, подобные квартиры побьют все уровни продаж, ведь подобным образом можно совмещать преимущества жизни в городе и деревне. Мы подготовили несколько обзоров жилищных комплексов, в которых палисадник реализован в лучших его традициях.

Жемчужный берег

Жилой комплекс «Жемчужный берег» расположен в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Одним из преимуществ проекта является его близкое расположение от метро (ст. Проспект Ветеранов, Ленинский проспект, Автово), что решет вопрос транспортной доступности комплекса.

Из окон открывается шикарный вид на Финский залив, грузовой и морской пассажирский порты, Лахта-центр. В продаже имеются квартиры с 1 или 2 террасами. Кроме того, можно купить квартиру, обустроенную по типу загородного жилья. Конечно, цены на такую недвижимость будут чуть выше. Но это жилье премиум-класса, в котором пространство грамотно организованно на нескольких уровнях.

EcoCity

Малоэтажный жилой комплекс EcoCity находится на границе Петербурга и Всеволожского района, в поселке Мистолово. Строительство ведет компания, имеющая отличную репутацию и известная своими качественными экологичными проектами.

Отделка мест общего пользования производится по авторскому проекту и выполняется в натуральных природных тонах. Жилье имеет удобную эргономичную планировку: просторные кухни и прихожие, остекленные большие лоджии с выходом в палисадники. В отдельных лотах, описанных на сайте https://www.spbrealty.ru/unique/kvartira-s-palisadnikom, представлены варианты с гардеробными комнатами и местами для установки шкафов-купе.

Комфортные жилищные комплексы в Санкте Петербурге, где есть квартиры с палисадником
Квартира с палисадником

Time

ЖК «Тайм» с одной стороны отделяет от шума мегалополиса тихая Заозерная улица, с другой — Московская улица с модными ресторанами, магазинами и насыщенной общественной жизнью. Отдельно следует сказать о внутреннем дворе ЖК Time, который без преувеличения можно считать настоящим палисадником, ухоженным и красивым, благодаря специально разработанному дендроплану. Здесь жители могут наслаждаться благоуханием сирени, неспешно гулять по березовым аллеям, любоваться живой изгородью виноградника.

Внутреннее убранство дома, интерьеры холлов и вестибюлей отражают сдержанность и изыск построек сталинской эпохи. Но при этом они оборудованы современной системой видеонаблюдения, контролем доступа и противопожарной защитой.

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