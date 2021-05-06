9 мая – День Победы: программа праздника, время парада Победы и салюта в Москве в 2021 году
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9 мая – День Победы: программа праздника, время парада Победы и салюта в Москве в 2021 году

2:00:245/6/2021,Мария РодченковаФото: pixabay.com
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Салют в честь праздника начнется в 22.00. В Москве разместили 72 салютные установки, из них выпустят более 12 тысяч фейерверков.

В парке Победы пройдут праздничные мероприятия для всех желающих

Из-за вспыхнувшего в прошлом году коронавируса традиционные празднования в честь Дня Победы отменили, однако в 2021 году все пройдет в обычном режиме. О том, чего ожидать на 9 мая, во сколько состоятся парад Победы и салют в Москве - в нашем материале.

В параде примут участие более 12 тысяч человек, в том числе 200 казаков, 190 единиц боевой техники. Ожидается, что зрителям продемонстрируют не только историческую военную технику, но и новую. Демонстрацию откроет танк Т-34, также в параде поучаствуют боевые машины, артиллерийские установки, зенитно-ракетные комплексы, бронемобиль, над столицей пролетят 76 самолетов и вертолетов, а почетный караул Преображенского полка пронесет Знамя Победы. Отмечать 76-ю годовщину Победы начнут в 10:00 утра 9 мая - именно в это время начнется Парад Победы. Колонна военнослужащих и боевых машин пройдет по Красной площади. По федеральным каналам покажут его прямую трансляцию для тех, кто не сможет посетить само мероприятие.

Салют в честь праздника начнется в 22.00. В Москве разместили 72 салютные установки, из них выпустят более 12 тысяч фейерверков. Сообщается, что салют, сделанный но уникальной цветовой схеме, выстроится в российский флаг, а на Поклонной горе батарея пушек времен 40-х годов прошлого столетия выстрелит 30-ю холостыми зарядами. На Красной площади салют пускать не будут. Посмотреть праздничный салют можно в Парке Горького, на Воробьевых горах, Поклонной горе, смотровой площадке РАН и т.д.

Чтобы снизить риски заражения коронавирусом, традиционный “Бессмертный полк” в 2021 году пройдет в интернете онлайн. Для этого нужно зайти на сайт акции, ввести данные об участнике войны и герой станет частью онлайн-парада, который состоится 9 мая в 15.00.

Кроме этого, в парке Победы пройдут праздничные мероприятия для всех желающих, в Коломенском парке состоится музыкальный концерт, на котором музыканты исполнят песни военных лет и песни разных годов о Великой Отечественной войне. Такой же концерт должен пройти в Царицыно, парке в Измайлово, парке Горького. В 19.00 на Театральной площади состоится торжественный концерт для ветеранов. Их будут поздравлять песнями военных лет при участии оркестра.

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