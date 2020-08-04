В топ-25 по выздоровевшим после COVID-19 вошла Новосибирская область

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:

Новосибирская область вошла в ТОП-25 российских регионов с самой высокой долей выздоровевших от COVID-19 Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) посчитал процент выздоровевших от COVID-19 в регионах Сибирского федерального округа. Данные приводятся по состоянию на 4 августа.

В данной статистике учитывается % выздоровевших от общего числа официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в данном регионе СФО. В Новосибирской области доля выздоровевших от коронавируса 4 августа составила 83%. Это заметно больше, чем общий показатель по СФО (75%). Позиция в общем рейтинге субъектов федерального округа не изменилась. Новосибирская третью неделю продолжает удерживать 3-е место среди регионов СФО с самыми лучшими показателями, замыкая тройку лидеров. Доля выздоровевших по сравнению с прошлым периодом — увеличилась на 5%. По состоянию на 4 августа в СФО, 1-е место в общесибирском рейтинге теперь у Хакасии (88%), а на 2-е сдвинулся Красноярский край (87%).

Замыкают рейтинг по СФО сразу два региона с одинаковыми показателями — Омская и Иркутская области. Здесь зафиксировано 65% случаев выздоровления от общего числа случаев COVID-19. Новосибирская область теперь входит в общероссийский ТОП-25 по индексу выздоровевших от коронавируса. Регион занимает 24-е место. Кроме нее, сюда вошли Республика Хакасия (14-е место) и Красноярский край (16-е место). За весь период эпидемии в СФО вылечилось от коронавируса 55 179 человек, или 75% от общего числа выявленных в округе случаев. Это 7-е место среди всех федеральных округов. В России данный показатель равен 77%: на сегодняшний день в нашей стране более 661 тысячи человек излечились от COVID-19.