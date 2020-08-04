Вынес восемь килограммов сыра из магазина вор в Бердска

В продуктовых магазинах объявился новый вор.
Кража сыра произошла в обеденное время 29 июля в одном из продуктовых магазинов на улице Первомайская. Неизвестный мужчина в медицинской маске, как сообщила дознаватель бердского отдела полиции Наталья Коченовская, зашёл в торговый зал и сразу же направился к полкам с сыром. Там он сложил 16 упаковок продукта весом по 500 граммов каждая и спокойно вышел из магазина, даже не сделав попытки рассчитаться.
Этот момент засекли камеры видеонаблюдения, на которых оказался запечатлён сам момент кражи и похититель сыра. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 часть 1 УК РФ «Кража». Сотрудники бердского отдела МВД России разыскивают мужчину на видео. В совершении данного преступления подозревают мужчину высокого роста, крупного телосложения, с тёмным цветом волос. Был одет в футболку серого цвета, светло-синие джинсы, на плече – большая спортивная сумка. Как пояснили сотрудники магазина, этого мужчину они ни разу не видели, и в списке воришек он до сих пор не значился.
Тех, кто узнал мужчину на стоп-кадрах с видео, просьба позвонить по телефонам: 3-11-75 (отделение дознания), 8-983-306-3407 (дознаватель Коченовская Наталья Владимировна). Также вы можете оставить свои комментарии под информацией на сайте или в социальных сетях.
Источник: svidetel24.info