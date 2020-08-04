В список жизненно важных лекарств внесут «Спинразу» от мышечной атрофии

За внесение препарата в перечень проголосовали на специальной комиссии Минздрава. Об этом просила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

Препарат «Спинраза» может войти в перечень жизненно важных лекарств

Комиссия Министерства здравоохранения России рекомендует включить препарат Нусинерсен («Спинраза») для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2021 год.

По словам директора департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елены Максимкиной в поддержку данного решения было получено большинство голосов.

Окончательное решение по внесению препарата в данный перечень будет принимать правительство России, пишет РИА Новости.

Незадолго до этого к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность обеспечения лекарством для детей со СМА из федерального бюджета обратилась уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

В понедельник, 3 августа, в рамках совещания с вице-премьерами Мишустин сообщил о том, что перечень жизненно важных лекарств будет расширен в три раза.