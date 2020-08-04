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Драка десантников из-за арбуза с продавцами фруктов попала на видео в Новосибирске

21:12 04.08.2020 Фото: pixabay.com
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Взяв арбузы и дыни люди в тельняшках отказались платить, заявив, что их праздник продолжается. Стороны конфликта взяли в руки палки.

Драка десантников из за арбуза с продавцами фруктов попала на видео в Новосибирске
Десантники подрались с продавцами фруктов в Новосибирске из-за арбузов и дынь

Драка между бывшими военнослужащими и продавцами фруктов произошла в Новосибирске. Нападавшие были одеты в тельняшки.

Вечером 3 августа «два бывших десантника пытались отнять арбузы и дыни у продавца в уличном ларьке», передает паблик «Инцидент.Новосибирск» со ссылкой на очевидца. Драка произошла у киоска по улице Петухова, 99.

«Мужчины взяли два арбуза и две дыни в уличном ларьке. Когда продавец попросил их рассчитаться, они отказались, намекнув, что их праздник и сегодня продолжается. После этого они побили торговца», — отметили очевидцы.

Стороны конфликта использовали палки. Через некоторое время на помощь продавцам фруктов пришли другие мужчины, и неизвестные в тельняшках убежали со словами: «Ладно, ладно, ладно».

2 августа прошел день ВДВ. В Новосибирске он запомнился перекрытием Димитровского моста, которое не заметила полиция, а также затруднением движения по центральным улицам города.

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