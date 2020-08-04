Избили укринскую топ-модель и ее подруг на пляже в турецкой Чешме

После инцидента пляж закрыли на 15 дней, а в министерстве туризма Турции пообещали сделать все, чтобы иностранные туристы провели свой отпуск в стране «мирным и безопасным способом».

В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где предположительно произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в министерстве культуры и туризма Турции.

Ранее Кирилюк написала в Instagram, что стала жертвой нападения охранников пляжа Момо на турецком курорте Чешме на Эгейском море. По ее словам, всего были избиты четыре девушки. Глава минтуризма Турции Нури Мехмет Эрсой осудил нападение и пообещал наказать виновных. Администрация пляжа заявила, что инцидент произошел вне его территории, и его сотрудники не имеют к нему отношения.

«После исключительного и нежелательного инцидента вечером 31 июля, с которым столкнулся наш гость в Чешме, одном из ведущих туристических центров нашей страны, были мобилизованы все соответствующие учреждения, в частности, министерство культуры и туризма Турции. Предприятие (пляж) закрыто на 15 дней», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что в Турции предпринимаются все меры предосторожности, необходимые для того, чтобы иностранные туристы провели свой отпуск в стране «мирным и безопасным способом».