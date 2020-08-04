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Рухнули на покупателей витрины школьного базара в «Галамарте»

22:06 04.08.2020 Фото: «Инцидент. Екатеринбург» / vk.com
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Инцидент произошел в ТЦ «Дирижабль» в Екатеринбурге. Теперь во всей торговой сети устроят проверки.

Рухнули на покупателей витрины школьного базара в Галамарте
В магазине «Галамарт» рухнула витрина

Днём 4 августа в магазине «Галамарт» в торговом центре «Дирижабль» рухнула витрина. Фото с места опубликованы в сообществе «Инцидент. Екатеринбург» во «ВКонтакте». По словам очевидцев, после того как стеллажи обвалились, магазин закрыли.

В пресс-службе «Галамарта» E1.RU сообщили, что во время инцидента никто не пострадал. Рухнул «школьный базар». Предположительно, витрины не выдержали веса.

— Возможно, причина в огромном количестве нового товара, который появился в «Галамарте» в преддверии нового учебного года. Как мы знаем, во время инцидента никто не пострадал, но со своей стороны еще раз приносим извинения всем, кто был в этот момент в магазине, и заверяем, что ситуация под нашим строгим контролем, но в любом случае это недопустимо, — прокомментировали в пресс-службе.

После случившегося во всех магазинах сети устроят проверки.

— В связи с данным случаем администрация федеральной франчайзинговой сети «Галамарт» проверит каждый стенд и стеллаж во всех магазинах, даты проверки уже назначены. Отметим, что наши стеллажи произведены по строгой технологии, за 10 лет не было ни одного подобного случая, и мы обязательно проведем независимую экспертизу, чтобы понять, как это могло случиться. Мы приложим все усилия к тому, чтобы ситуация не повторилась и покупатели в наших магазинах чувствовали себя в безопасности, — заявили в пресс-службе.

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