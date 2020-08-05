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Нищим регионам выплатят больше субсидий на жилье в России. Так решил Мишустин

09:15 05.08.2020 Фото: pixabay.com
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Теперь 30% средств, заложенных в федеральном проекте «Жильё», будут получать территории с низким уровнем бюджетной обеспеченности.

Нищим регионам выплатят больше субсидий на жилье в России. Так решил Мишустин
Теперь 30% средств, заложенных в федеральном проекте «Жильё», будут получать территории с низким уровнем бюджетной обеспеченности

Субсидии на расширение жилищного строительства будут распределяться с учётом бюджетной специфики каждого региона. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Теперь 30% средств, заложенных в федеральном проекте «Жильё», будут получать территории с низким уровнем бюджетной обеспеченности (⩽0,75).

Постановление также предусматривает распределение средств на создание инфраструктуры сразу до 2024 года и позволяет расходовать больший объём субсидий на подключение домов к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Изменения, утверждённые Правительством, помогут нарастить объёмы строительства жилья и сделают его более доступным для граждан, расширят возможности территориального планирования, позволят своевременно оборудовать участки под застройку инженерными сетями.

По указу Президента о национальных целях развития объём жилищного строительства к 2030 году должен достичь не менее чем 120 млн кв. м. Федеральный проект «Жильё» направлен на достижение именно этой цели.
Постановление от 31 июля 2020 года 1147

Источник: government.ru

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