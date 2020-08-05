Советовавший меньше питаться депутат живет на 4 копейки в Свердлове

Такой доход народный избранник показал за 2019 год.

В минувшем году народного избранника признали несостоятельным, у него имелся крупный долг в 160 миллионов рублей

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Илья Гаффнер, ставший на всю страну известным скандальной фразой, что россиянам надо меньше питаться, заработал за 2019 год всего 4 копейки. Такие данные предоставлены в сведениях о доходах на сайте регионального парламента, сообщает «Уралинформбюро».

При этом многодетный отец указал, что владеет только квартирой в 66 «квадратов». Три другие объекта жилья значатся за его детьми — самая большая площадь указана в 239 «квадратов».

В минувшем году народного избранника признали несостоятельным, у него имелся крупный долг в 160 миллионов рублей.

Больше всех заработал в свердловском ЗакСо вице-спикер Виктор Маслаков. За 12 месяцев 2019 года он получил более 90 миллионов рублей, увеличив доход в два раза. По данным декларации, он владеет земельным участком на 3 000 квадратных метров, строящимся домом, квартирой, двумя гаражами, хозяйственными постройками.

Источник: uralinform.ru