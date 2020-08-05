Заказчика преступления против Голунова не нашел СК

В окончательном обвинении, которое следствие предъявило бывшим полицейским, заказчик или неустановленное лицо в качестве заказчика, не фигурирует.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков

Следователи не установили заказчика по уголовному делу в отношении бывших полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.

«В окончательном обвинении, которое следствие предъявило бывшим полицейским, заказчик или неустановленное лицо в качестве заказчика, не фигурирует. Версия о том, что он может быть, прорабатывалась в ходе расследования», — сообщил «Интерфаксу» информированный источник во вторник.

По словам собеседника агентства, следствие не нашло новых мотивов в действиях полицейских, задержавших Голунова. «Мотивом инкриминируемого преступления полицейских, следствие по-прежнему считает продвижение по службе и корыстные побуждения», — сказал источник.

В то же время Голунов пока воздержался от комментариев, поскольку еще не успел ознакомиться с обвинением в окончательной редакции.

Ранее в СМИ журналист заявлял, что связывает свое уголовное преследование с профессиональной деятельностью и намерен добиваться от следствия справедливого наказания не только для полицейских, которые его задержали, но и для заказчика преступления.

В конце июля осведомленный источник сообщил «Интерфаксу», что расследование уголовного дела в отношении полицейских завершается, СК предъявил окончательное обвинение всем пятерым бывшим сотрудникам МВД.

Дело Голунова

Голунов был задержан 6 июня 2019 года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). На фоне широкой общественной кампании в его поддержку через пять дней уголовное преследование журналиста было прекращено. 14 января 2020 года следствие сообщило Голунову, что он признан потерпевшим по этому делу.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин заявил о том, что против пяти полицейских, причастных к задержанию Голунова, были возбуждены уголовные дела.

30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских, проходящих по «делу Голунова». Как считает следствие, не позднее 6 июня 2019 года сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели и подложили Голунову наркотики, в результате чего в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, Ляховец является организатором задержания Голунова и фальсификации доказательств против журналиста.

Экс-полицейским предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере (п.п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 303, ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Источник: Интерфакс