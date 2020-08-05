ТОС «Аэродромный» отремонтировал две улицы в Бердске
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ТОС «Аэродромный» отремонтировал две улицы в Бердске

2:18:478/5/2020
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Работы выполнили благодаря гранту администрации.


Депутат Николай Сычёв рассказал, как ТОС (территориальное общественное самоуправление) отремонтировало дороги по улицам Терешковой и Светлая. Всё началось, когда в нынешнем году ТОС «Аэродромная» (председатель Елена Качесова) выиграл грант социально-значимых проектов администрации на сумму 102 тыс. рублей. Обязательное условие: члены ТОС обязались софинансировать работы.


В итоге в рамках гранта соседи ощебенили улицу Терешковой. Кроме того, в границах территории ТОС провели ямочный ремонт улично-дорожной сети на улице Светлой.


Нынешний год — третий, когда ТОС «Аэродромная» принимает участие в муниципальных социально-значимых проектах. С каждым годом объединение расширяет свои границы. Так, в 2019 году в его состав входило всего 10 домов, а сейчас количество домовладений увеличилось до 45.



Источник: svidetel24.info

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