ТОС «Аэродромный» отремонтировал две улицы в Бердске

Работы выполнили благодаря гранту администрации.
Депутат Николай Сычёв рассказал, как ТОС (территориальное общественное самоуправление) отремонтировало дороги по улицам Терешковой и Светлая. Всё началось, когда в нынешнем году ТОС «Аэродромная» (председатель Елена Качесова) выиграл грант социально-значимых проектов администрации на сумму 102 тыс. рублей. Обязательное условие: члены ТОС обязались софинансировать работы.
В итоге в рамках гранта соседи ощебенили улицу Терешковой. Кроме того, в границах территории ТОС провели ямочный ремонт улично-дорожной сети на улице Светлой.
Нынешний год — третий, когда ТОС «Аэродромная» принимает участие в муниципальных социально-значимых проектах. С каждым годом объединение расширяет свои границы. Так, в 2019 году в его состав входило всего 10 домов, а сейчас количество домовладений увеличилось до 45.
Источник: svidetel24.info