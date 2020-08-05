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Дорогая Госдума: Сократить расходы на парламент на 2 млрд рублей хотят в России

18:48 05.08.2020 Фото: ГД
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Кроме того, Минфин предложил сократить расходы на Счетную палату и на обороноспособность страны.

Дорогая Госдума: Сократить расходы на парламент на 2 млрд рублей хотят в России
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации в совокупности на 1,9 миллиарда рублей.

Об этом говорится в документе «Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности».

Траты на Госдуму в 2021 году предлагается урезать на 2,9 процента, или 378 миллионов рублей, до 12,7 миллиарда, в 2022 году — на 4,5 процента, или 577 миллионов, до 12,1 миллиарда, в 2023 году — на два процента, или 256 миллионов, до 12,4 миллиарда рублей.

Расходы на Совет Федерации в следующие три года Минфин также хочет уменьшить: в 2021 году — на три процента, или 217 миллионов рублей, в 2022 году — на 4,6 процента, или 338 миллионов, в 2023 году — на 2,4 процента, или 178 миллионов рублей. В итоге финансирование может составить около семи миллиардов рублей ежегодно.

Кроме того, планируется сократить расходы на Счетную палату: в 2021 году — на 2,5 процента, или 124,6 миллиона рублей, до 4,79 миллиарда рублей, в 2022 году — на 4,8 процента, или 244 миллиона, до 4,83 миллиарда, в 2023 году — на 2,9 процента, или 149,3 миллиона, до 4,92 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что Министерство финансов предложило сократить объем финансирования госпрограммы «Обеспечение обороноспособности страны» на следующие три года примерно на 323 миллиарда рублей, передает РИА Новости.

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