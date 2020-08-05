К дистанционному обучению с 1 сентября 2020 готовит школы «Ростелеком»

Встреча Владимира Путина с главой компании «Ростелеком» Михаилом Осеевским

Владимир Путин 5 августа провёл рабочую встречу с президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским. Обсуждалась текущая деятельность компании, сообщает сайт Кремля. Осеевский доложил, что делает компания в сфере образования:

-В части образования 1 сентября под руководством Министерства образования начнётся большой эксперимент по созданию цифровой среды образования. Здесь мы тоже будем активно участвовать. В рамках этого проекта предполагается протестировать решения по дистанционному обучению, возможности проводить дистанционные уроки для школьников в отдалённых местах. Предполагается создать специальную электронную почту для детей, чат, мессенджер, современный электронный контент. Поэтому нам представляется, что действительно это направление очень важное, и запрос на него в последние несколько месяцев стал необходим.