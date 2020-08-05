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Перевертыш на Бердском шоссе попал на видео: Toyota Mark II и Volkswagen Polo не поделил дорогу

20:08 05.08.2020 Фото: АСТ-54
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По предварительной информации, никто не пострадал, но скорая и полиция выехали на место ДТП.

Перевертыш на Бердском шоссе попал на видео: Toyota Mark II и Volkswagen Polo не поделил дорогу
Водитель перевернувшегося на Бердском шоссе автомобиля остался жив

На Бердском шоссе вечером 5 августа произошла авария, в результате которой перевернулся автомобиль. В ГИБДД Новосибирска сообщают, что в ДТП никто не пострадал, передает АСТ-54.

Об этом происшествии очевидцы сообщили в социальных сетях. ДТП произошло в районе отстановки «Поселок РМЗ». По предварительной информации водители Toyota Mark II и Volkswagen Polo не поделили дорогу, из-за чего один из автомобилей перевернулся. Также сообщается, что на место выехал экипаж скорой помощи.

Водитель в результате опрокидывания автомобиля остался жив. В причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

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