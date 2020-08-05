Взлетели цены на нефть после катастрофического взрыва в Бейруте

Котировки марки Brent на лондонской бирже ICE впервые со дня развала сделки ОПЕК+ превысили 45,5 доллара за баррель. Эксперт не исключил, что произошедшее может привести к перебоям в поставке энергоносителей.

Цены на нефть взлетели после взрыва в порту Бейрута

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до 45,9 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов. Это максимальный показатель с начала марта, когда стало известно о развале сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. Рост также показывает техасский бренд WTI. Фьючерсный контракт с поставкой в сентябре подрос почти на 2% до 43,14 доллара за бочку, передает dailystorm.ru.

Аналитики нефтяного рынка связывают такой рост не только с восстановлением спроса на сырье на фоне постепенного смягчения карантинных мер в ряде стран и резким снижением запасов нефти в США, но и взрывом в порту Бейрута. Как пояснил президент финансовой компании NationsShares Скотт Нейшнс, происшествие в Ливане стало одной из главных причин взлета котировок на «черное золото». Эксперт не исключил, что произошедшее может привести к перебоям в поставке энергоносителей.

По мнению партнера Again Capital Джона Килдаффа, взрыв в порту Бейрута выглядит как несчастный случай, однако происшествие порождает опасения роста напряженности на Ближнем Востоке, что традиционно вынуждает цены на нефть идти вверх.

Участники ОПЕК+ в начале марта не продлили сделку, поскольку не смогли договориться об объемах ограничения добычи. В результате случился обвал цен на нефть, а курс доллара вырос до 80 рублей. Ситуация усугубилась из-за уменьшения глобального спроса на сырье из-за пандемии коронавируса. Достичь соглашения стороны смогли на втором экстренном заседании, созванном вечером 12 апреля. В ходе встречи представители стран ОПЕК+ согласовали снижение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки на май-июнь. Министр нефти Кувейта Халед аль-Фадель назвал договор «исторической сделкой». С июля стороны планировали перейти к постепенному наращиваю нефтедобычи.

Мощный взрыв в морском порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В радиусе 10 километров взрывной волной у многих зданий выбило окна, оторвало балконы. Городские улицы загромождены обломками поврежденных домов и перевернутыми автомобилями. В столице Ливана введен режим чрезвычайного положения. Власти страны объявили 5 августа днем траура.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб на заседании Высшего совета по обороне страны заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение в порту в течение шести лет 2750 тонн аммиачной селитры. Глава правительства пообещал найти и привлечь к ответственности виновного в «безответственном хранении» взрывоопасного груза.