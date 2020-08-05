Армения ограничила вещание российских телеканалов

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что публикации российских журналистов вызывают в стране резко негативную реакцию.

Президент Армении ограничил вещание российских каналов

Президент Армении Армен Саркисян в среду подписал закон об ограничении вещания иностранных телеканалов на территории страны. В перечень попали и российские каналы, рассказали в пресс-службе политика.

Закон вступит в силу через 10 дней. При этом уже выданные лицензии продолжат действовать до января 2021 года.

«Если до этого будут заключены межгосударственные договоры, то они продолжат свою деятельность на основании этих договоров», − отметила глава отдела лицензирования Лианна Дохикян.

Соответствующий проект 16 июля приняли члены Национального собрания Армении во втором чтении. Согласно закону, иностранные аудиовизуальные программы будут ретранслироваться без лицензии через общественный мультиплекс только на основании межгосударственного договора.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на пост главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян про российско-армянские отношения. Глава кабмина уточнил, что публикация российской журналистки вызвала в стране резко негативную реакцию.