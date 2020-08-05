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Брошенного годовалого малыша нашли ночью в коляске в Москве

21:54 05.08.2020 Фото: pixabay.com
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Полицейские нашли родителей. СК проводит доследственную проверку. Найденыш пока находится в больнице.

Брошенного годовалого малыша нашли ночью в коляске в Москве
В Москве полицейские нашли родители мальчика, которого бросили ночью на улице

В Москве правоохранители установили родителей малыша, оставленного в коляске ночью на улице, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры столицы.

В ночь на среду возле подъезда жилого дома по улице Студенческая прохожие обнаружили коляску с маленьким ребенком. Они сообщили об этом в правоохранительные органы. Ребенка доставили в больницу, его жизни ничто не угрожает.

«Дорогомиловская межрайонная прокуратура в ходе проводимой проверки по факту обнаружения малолетнего ребенка опросит родителей мальчика, которые установлены, а также проверит условия его проживания», — говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратура даст оценку факту отсутствуя свидетельства о рождении ребенка, которому 8 сентября исполнится 1 год.

Ранее департамент труда и социальной защиты Москвы взял ситуацию с брошенным ребенком на контроль. СК начал доследственную проверку.

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