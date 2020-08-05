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Пострадали 18 солдат при обрушении моста на учениях. Их отправили в госпиталь Хабаровска

22:03 05.08.2020 Фото: pixabay.com
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Сейчас причины случившегося уточняются. По одной из версий, могла быть нарушена техника безопасности. Военная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом.

Пострадали 18 солдат при обрушении моста на учениях. Их отправили в госпиталь Хабаровска
Пострадали служащие железнодорожных войск

В ЕАО пострадали 18 человек при обрушении конструкций моста на военных учениях
Инцидент произошел в поселке имени Тельмана в Смидовичском районе

Конструкции моста обрушились на военных учениях в Еврейской автономной области, в результате пострадали 18 человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«В поселке имени Тельмана в Смидовичском районе во время учений железнодорожных войск произошло обрушение конструкций моста. Травмы получили 18 человек», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что все пострадавшие направлены в военный госпиталь Хабаровска. Сейчас причины случившегося уточняются. По одной из версий, могла быть нарушена техника безопасности.

В администрации Смидовичского района региона ТАСС подтвердили факт инцидента и информацию о наличии пострадавших.

В свою очередь, в пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что в результате инцидента пострадали двое военнослужащих. По данным ведомства, подразделение железнодорожных войск округа в составе 20 человек в ходе планового учения проводило работы по наведению мостовой переправы.

«При наведении моста произошло самопроизвольное складывание одной из опор. В результате падения военнослужащих двое получили травмы. Все военнослужащие были оперативно доставлены в одно из ближайших военно-медицинских учреждений гарнизона для медицинского обследования и оказания помощи. Угрозы их жизни нет», — сообщили в округе.

В пресс-службе добавили, что на месте работает комиссия по установлению всех обстоятельств происшествия.

О проведении проверки
Главная военная прокуратура сообщила ТАСС о начале проверки в связи с инцидентом.

«Военная прокуратура Хабаровского гарнизона совместно с командованием Восточного военного округа организовала проверку соблюдения законодательства о сохранности жизни и здоровья военнослужащих, обеспечения безопасных условий военной службы после разрушения моста в протоке реки Амур в районе села им. Тельмана», — говорится в сообщении.

На место происшествия выехал военный прокурор Хабаровского гарнизона.

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