Бояться за свои автомобили перестали жители Новосибирска. Платные парковки никому не нужны

Сегодня большинство жителей региона паркуют машину прямо возле дома, не беспокоясь о сохранности транспортного средства. Есть и счастливые обладатели гаражей, где и хранят свой автомобиль.

Новосибирцы перестали ставить автомобили на ночные парковки

Автомобильный сайт Дром решил выяснить, где россияне оставляют машину на ночь. По результатам опроса «Сколько платите за ночную стоянку автомобиля в сутки?» выяснилось, что лишь 19% опрошенных оставляют машину на платной парковке. Интересно, что в аналогичном опросе в 2003 году 69% респондентов предпочитали стоянку. В 2009 году их число сократилось до 47%, а в 2016 году уже до 24%.

«Это говорит о снижении преступности за эти 17 лет. Люди больше не боятся ставить на улице машины. Когда-то ведь и дворники снимали», – сделал вывод участник опроса, который ознакомился с результатами предыдущих опросов.

Сегодня большинство жителей Новосибирской области – 65% опрошенных паркуют машину прямо возле дома, не беспокоясь о сохранности транспортного средства. Еще 20% – это счастливые обладатели гаражей, где и хранят свой автомобиль. Среди респондентов 15% предпочитают оставлять машину на платной ночной парковке. Стоимость парковки «за сутки» для 73% владельцев не превышает 100 рублей, а оставшиеся 27% платят от 110 рублей и выше.

«Ставлю на платной стоянке. 2500 рублей в месяц. Охрана. Пропускной режим. Видеонаблюдение. Фиксированное место. Весь двор по ночам забит: в случае чего ни скорой, ни пожарным не подъехать. В групповом чате дома регулярный жалуются, что кого-то притерли, поцарапали и уехали. За прошлый год две машины угнали со двора. Зачем мне эти риски? Я за стоянку», – поделился участник опроса из Иркутска.

В среднем по стране голоса распределились следующим образом: «Ставлю бесплатно под домом» – 60%, «Ставлю бесплатно в гараже» – 20% и 19% ставят на стоянку. Самый высокий процент тех, кто бесплатно паркуется возле дома на Камчатке и в Нижегородской области – 82 и 81% соответственно. В Забайкальском крае предпочитают стоянки. Так сразу два «платных» варианта ответа стали набрали больше голосов, чем в среднем по стране: 17% платят по 100 рублей, а более 150 рублей за ночь – 8% опрошенных. В Бурятии у 42% жителей есть собственный гараж – это в два раза чаще, чем в среднем по России.

«Гараж сейчас уже больше, чем просто «гараж» или склад для хранения. Это место для посиделок с друзьями и не только. В некоторых гаражах оборудуют бани, комнаты отдыха со всеми бытовыми удобствами. Так что тот же ремонт машины отходит на второй план», – рассказал один из респондентов.

Всероссийский опрос проводился с 27 июля по 3 августа 2020 года среди пользователей сайта drom.ru. В нем приняло участие 17 387 человек.

Источник: пресс-служба портала drom.ru