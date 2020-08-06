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Бояться за свои автомобили перестали жители Новосибирска. Платные парковки никому не нужны

12:15 06.08.2020 Фото: pixabay.com
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Сегодня большинство жителей региона паркуют машину прямо возле дома, не беспокоясь о сохранности транспортного средства. Есть и счастливые обладатели гаражей, где и хранят свой автомобиль.

Бояться за свои автомобили перестали жители Новосибирска. Платные парковки никому не нужны
Новосибирцы перестали ставить автомобили на ночные парковки

Автомобильный сайт Дром решил выяснить, где россияне оставляют машину на ночь. По результатам опроса «Сколько платите за ночную стоянку автомобиля в сутки?» выяснилось, что лишь 19% опрошенных оставляют машину на платной парковке. Интересно, что в аналогичном опросе в 2003 году 69% респондентов предпочитали стоянку. В 2009 году их число сократилось до 47%, а в 2016 году уже до 24%.

«Это говорит о снижении преступности за эти 17 лет. Люди больше не боятся ставить на улице машины. Когда-то ведь и дворники снимали», – сделал вывод участник опроса, который ознакомился с результатами предыдущих опросов.

Сегодня большинство жителей Новосибирской области – 65% опрошенных паркуют машину прямо возле дома, не беспокоясь о сохранности транспортного средства. Еще 20% – это счастливые обладатели гаражей, где и хранят свой автомобиль. Среди респондентов 15% предпочитают оставлять машину на платной ночной парковке. Стоимость парковки «за сутки» для 73% владельцев не превышает 100 рублей, а оставшиеся 27% платят от 110 рублей и выше.

«Ставлю на платной стоянке. 2500 рублей в месяц. Охрана. Пропускной режим. Видеонаблюдение. Фиксированное место. Весь двор по ночам забит: в случае чего ни скорой, ни пожарным не подъехать. В групповом чате дома регулярный жалуются, что кого-то притерли, поцарапали и уехали. За прошлый год две машины угнали со двора. Зачем мне эти риски? Я за стоянку», – поделился участник опроса из Иркутска.

В среднем по стране голоса распределились следующим образом: «Ставлю бесплатно под домом» – 60%, «Ставлю бесплатно в гараже» – 20% и 19% ставят на стоянку. Самый высокий процент тех, кто бесплатно паркуется возле дома на Камчатке и в Нижегородской области – 82 и 81% соответственно. В Забайкальском крае предпочитают стоянки. Так сразу два «платных» варианта ответа стали набрали больше голосов, чем в среднем по стране: 17% платят по 100 рублей, а более 150 рублей за ночь – 8% опрошенных. В Бурятии у 42% жителей есть собственный гараж – это в два раза чаще, чем в среднем по России.

«Гараж сейчас уже больше, чем просто «гараж» или склад для хранения. Это место для посиделок с друзьями и не только. В некоторых гаражах оборудуют бани, комнаты отдыха со всеми бытовыми удобствами. Так что тот же ремонт машины отходит на второй план», – рассказал один из респондентов.
Всероссийский опрос проводился с 27 июля по 3 августа 2020 года среди пользователей сайта drom.ru. В нем приняло участие 17 387 человек.

Источник: пресс-служба портала drom.ru

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