Мешок на голову и пистолет: Подробности похищения за долг в 1,5 млн рублей уроженца Азербайджана в Бердске

Сафаров предложил выгодный бизнес — возить джинсы из Турции. Когда кредиторы поняли, что он обманул, то похитили должника, требуя выкуп у его родных. Но тот смог сбежать из отеля на «скорой». Адвокат киднеппера Эльман Пашаев считает потерпевшего мошенником.

Гусейн Кулиев уже почти 10 месяцев находится под стражей в СИЗО

В Бердском городском суде 5 августа заседание по уголовному делу о похищении человека прошло без известного адвоката Эльмана Пашаева. В это время он представлял интересы актера Михаила Ефремова в суде Москвы — по делу о смертельном ДТП. В столице громкий процесс только начался. А в Бердске уже завершается: сейчас допрашивают свидетелей, скоро начнутся прения сторон.

Следующее заседание судья Екатерина Белова назначила на 10 августа. Вероятно, Пашаев снова приедет в Бердск. Во всяком случае, он заявил, что бердское дело для него очень важно.

Напомним, на скамье подсудимых двое — Рамиз Гасанов и Гусейн Кулиев. Первому инкриминируют ст. 161 ч. 1 (грабеж) и ст. 126 ч. 2 п.п.а,в,г,з УК РФ (похищение человека). Второму — ст. 325 ч. 2 (похищение или повреждение документов); ст. 161 ч. 2 п.а (грабеж) и ст. 126 ч. 2 п.п.а,в,г,з УК РФ (похищение человека).

С октября 2019 года Кулиев находится в СИЗО, Гасанов — под домашним арестом. Рассмотрение дела по существу началось в апреле 2020.

Адвокат Эльман Пашаев представляет интересы Гусейна Кулиева, рассказал защитник «Курьер. Среда. Бердск». Он уверен, что никакого похищения не было — просто требовали вернуть долг в размере 1,5 млн рублей. Сторона обвинения считает иначе.

Киднеппинг по-бердски

В сентябре Гасанов решил захватить Сафарова, чтобы тот отдал деньги. Средства они якобы вложили в совместный бизнес. Как уточнил «Курьер. Среда. Бердск» помощник прокурора Вячеслав Филиппенко, планировали возить джинсы из Турции на продажу в России. Но в итоге — ни товара, ни денег Гасанов не увидел.

— Сафаров скрывался, из дома не выходил. У него был личный курьер — таксист, который ему привозил продукты и самого возил при необходимости. Тогда он жил в Бердске, — уточнил гособвинитель.

Тогда он предложил Кулиеву и двум «неустановленным лицам» помочь ему разобраться с должником. И те согласились. В конце сентября киднепперы заблокировали дорогу такси, в котором ехал Сафаров на ул. Горького в Бердске, вытащили должника и посадили в свое авто. Чтобы он не видел, куда его везут, ему на голову надели мешок. Первые 5 дней его держали в квартире на ул. Молодости в Академгородке, а потом перевезли в отель «Аврора», что в Октябрьском районе Новосибирска.

— Пока Сафарова удерживали, ему наносили удары кулаками в голову, а также ногами по туловищу. Угрожали неустановленным предметом, похожим на пистолет, который использовали в качестве оружия. Отель ему удалось покинуть, воспользовавшись вызовом бригады скорой помощи, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 6 августа помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова.

На ресепшене гостиницы он заявил, что ему стало плохо и попросил вызвать «скорую». Медики увезли его в больницу, откуда он позвонил в полицию. По словам гособвинителя, насильно удерживая Сафарова, похитители требовали вернуть деньги, которых у того не было. Тогда выкуп за освобождение просили у родственников.

Обоих задержали в начале октября после того, как Сафаров 1 октября из больницы позвонил в полицию, сообщив о собственном похищении.

Эпизоды с грабежом: Гасанов забрал у Сафарова кожаную куртку стоимостью 18 тыс. рублей, а Кулиев — сотовый телефон.

Эпизод с похищением документов: Кулиев отобрал у потерпевшего паспорт и вид на жительство в РФ.

Дело в отношении двух неизвестных, которые, по версии следствия, тоже участвовали в похищении, выделено в отдельное производство, пояснил Вячеслав Филиппенко.

Жил на халяву

Сторона защиты полагает, что Сафаров обычный мошенник, который взял деньги «на свою хорошую жизнь» и в реальности никакого бизнеса не планировал.

— Моего подзащитного обвиняют в похищении человека, грабеже и похищении документов. Но потерпевший, как говорят в народе, пробы ставить некуда, — столько обманутых людей. Он брал деньги под разным предлогом, например, ведения общего бизнеса. Он заверял, что имеет хорошие связи, обещал привезти джинсы, одежду и так далее. Люди платили ему деньги, а он на свои нужды тратил. Когда к нему приходили за деньгами, угрожал полицией. Моему подзащитному это надоело. В отношении потерпевшего применили силу, привезли в гостиницу, стали ждать, когда его отец деньги привезет. Должен был 1,5 млн рублей одному, 300 тыс. другому. Он несколько человек обманул, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» адвокат Эльман Пашаев.

По его словам, в гостинице у потерпевшего было «полно продуктов, когда хотел, на улицу выходил, ходил курить». Как рассказал защитник, это подтвердила в ходе допроса в судебном заседании администратор гостиницы. Он опровергает сведения об избиении Сафарова:



— Этого не было. Похищенный человек шикует в гостинице, за него платят, он живет на халяву, гуляет, кушает. Он заявил так, что его похищали, чтобы не возвращать долг.

Наличие оружия у похитителей Эльман Пашаев категорически отрицает:

— Это бред, само собой его не было.

Хотя в предъявленных обвинениях этот пункт уголовной статьи есть (п. гч. 2 ст. 126 УК РФ).

Адвокат полагает, что правоохранители не стали разбираться. И уповает на беспристрастность суда.

— Знаете, как у нас правоохранительные органы работают… Они обвинительные органы. Вместо того, чтобы разобраться… Если честно, я в шоке. Они как конвейер, не дай бог попадешь. Им палка нужна, чтобы показать вышестоящему руководству, что работа есть, что раскрыли преступление. Это реально беспредел. Судья молодец, очень грамотная, реально вникает в дело, разбирается, детали исследует, слава богу, — оценил защитник.

Максимальный срок за киднеппинг в данном случае — до 12 лет лишения свободы, за грабеж — до 7 лет колонии. Отметим, что и потерпевший, и подсудимые принадлежат местной азербайджанской диаспоре.

справка

УК РФ Статья 126. Похищение человека

1. Похищение человека —

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору;

в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;

г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;

д) в отношении заведомо несовершеннолетнего;



е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;ж) в отношении двух или более лиц;з) из корыстных побуждений, —наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

УК РФ Статья 161. Грабеж

1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, —

наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

2. Грабеж, совершенный:



а) группой лиц по предварительному сговору;б) утратил силу. — Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;(см. текст в предыдущей редакции)в) с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище;г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;д) в крупном размере, —наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

УК РФ Статья 325. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия

1. Похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов, штампов или печатей, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности, —

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

2. Похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа —

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.