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Клоуна поставят под окнами мэрии Бердска в новом сквере Цирковом? Чиновники не в курсе

09:25 07.08.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Горожане полагают, что на пустыре между горадминистрацией и ЦУМом, где раньше стоял цирк-шапито, хотят установить скульптуру клоуна. Хотя еще 15 лет назад собирались строить Дом молодежи. С тех пор молодежь там только мусор на субботниках убирает.

Клоуна поставят под окнами мэрии Бердска в новом сквере Цирковом? Чиновники не в курсе
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— Давайте не о коронавирусе и не о свалке… Давайте о хорошем поговорим… Сдаю секретик! на площадке между ЦУМом и администрацией новую скульптуру ставят. Добрая задумка, у меня, например, с детством ассоциируется… Это будет скульптура клоуна! Выполнил её художник И. Репьюк. Автор таких скульптур как Лев, Штангист, Медведь, Борцы, Хоккеист…. Клоун выбран неслучайно. На этом месте всегда стоит приезжий цирк. Так что теперь, проходя по площади, можно шутить: цирк уехал, а клоуны остались, — поделился «секретиком» читатель «Курьер. Среда. Бердск».

По его словам, место огорожено сигнальной лентой, «уже копают котлован под постамент и дорожку делают»:
-Говорят, это целый сквер будет. Сквер «Цирковой».

Должны разочаровать автора сообщения и всех бердчан, которые хотели бы видеть скульптуру клоуна рядом с местной мэрией. Во всяком случае в коридорах власти об этом не знают.

Начальник городского отдела культуры Оксана Мокриенко рассказала, что ничего не слышала о подобных инициативах. Хотя, говорит, может быть, за время ее отпуска что-то изменилось. Территория между ЦУМом и зданием администрации находится в ведении отдела по делам молодежи, напомнила Оксана Михайловна.

— К нам на эту тему никто не приходил, и Репьюк тоже. Ни с клоуном, ни с другими идеями. Первый раз слышу об этом. Мне кажется, это какой-то бред. Территорию, насколько я помню, собирались отдавать под здание, — высказалась «Курьер. Среда Бердск» Мокриенко.

Не слышала о клоуне и начальник ОДМ Евгения Шмидт:
— Территория находится в моем оперативном управлении. Со мной таких вопросов никто не согласовывал, ничего похожего не предлагал.

Евгения Александровна рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что обязательно проверит, ведутся ли какие-то работы на обозначенном участке. Но даже если там «что-то копают», это обязательно должны согласовать с руководством отдела по делам молодежи.

Шмидт напомнила, что еще в 2005 году территорию между ЦУМом и мэрией закрепили под строительство Дома молодежи. За 15 лет он так и не появился, «никаких подвижек нет». Довольно большой участок продолжает пустовать. Изредка его задействуют на массовых праздниках. А ОДМ периодически наводит там порядок во время субботников.

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От редакции

Как использовать пустырь в центре города?

Аноним, 06 августа 2020 15:00
НВР:
Кабак туда перенести и асфальтовую площадку от Ориона, а Парк весь озеленить.
MaG, 07 августа 2020 02:03
можно подумать в том районе клоунов мало...
Аноним, 07 августа 2020 09:48
Пусть ставят. Мы просто подпишем внизу - чья это скульптура! Хе-хе!!!
Аноним, 07 августа 2020 09:39
ЗАГС пусть там строят и сквер пусть делают
Boeing 777-300ER, 07 августа 2020 09:58
В этом месте надо высотку построить. Этажей 20-25. Я бы так и сделал.

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