Сняла на видео разрушенную пешеходную дорожку в Микрорайоне. Прошло 5 лет, а никто не шевелится

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Татьяна Ощепко:

Помогите до стучаться до местной власти. Уже на протяжении 5 лет разрушена пешеходная дорожка вдоль дома по ул. Рогачева, 10. Земля муниципальная. Разрушение произошло за счёт аварийного состояния канализационных колодцев. Колодцы в 2018 году отремонтировали а территория так и стоит. Да ещё Продсиб до бивает со стороны погрузо разгрузочный площадки. Письменное обращение в администрации есть. Прилагаю видео. Пожалуйста сделайте что-нибудь может Вас услышат!