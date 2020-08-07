Людей заразится больше: Вторую волну пандемии предрек осенью вирусолог

Вирусолог не согласился с гипотезой о том, что в России уже сформировался коллективный иммунитет, а в Москве доля людей с иммунитетом дошла до 60%. Коллективному иммунитету пока неоткуда взяться, отметил он.

Вторая волна пандемии будет более массовой, но менее тяжёлой

Вторая волна эпидемии коронавируса придёт в Россию, вероятно, осенью, но будет не столь тяжёлой, как первая. Об этом рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

По его словам, возвращение людей с курортов не окажет принципиального влияния на ход эпидемии, так как вероятность подхватить коронавирус уже везде одинакова. Вирус активизируется в октябре или ноябре с наступлением сырой и прохладной погоды, хотя его сезонность оказалась не столь выраженной, как считали сначала.

Со временем вирус приспосабливается к человеческой популяции, так как ему «не выгодно убивать своего хозяина», пояснил эксперт.

«Иными словами, есть предположения, что во вторую волну ковид станет более массовым заболеванием, но количество тяжёлых случаев уменьшится», — сказал Альтштейн.

Вирусолог не согласился с гипотезой о том, что в России уже сформировался коллективный иммунитет, а в Москве доля людей с иммунитетом дошла до 60%. Коллективному иммунитету пока неоткуда взяться, отметил он.

Источник: ИА REGNUM