07.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Вырастил 167 кустов мака и попал пол статью житель Татарска

14:00 07.08.2020 Фото: 54.мвд.рф
0

Кусты он выращивал для собственного употребления. Изъятый мак уничтожат после вынесения решения суда по уголовному делу.

Вырастил 167 кустов мака и попал пол статью житель Татарска
В Новосибирской области полицейские задержали подозреваемого в незаконном культивировании мака

16 июля текущего года сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального отдела МВД России «Татарский» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 39-летнего жителя города Татарска, который выращивал на своем земельном участке мак.

В общей сложности полицейские обнаружили и изъяли у мужчины более 167 кустов наркосодержащего растения, которое он выращивал для собственного употребления.

В ходе выяснения обстоятельств полицейские установили, что семена растения подозреваемый обнаружил в хозяйственной постройке на территории своего участка. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 231 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества либо их прекурсоры». В отношении фигуранта избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Изъятый мак будет уничтожен после вынесения решения суда по данному уголовному делу.

Источник: 54.мвд.рф

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Глупый поступок?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПроведет аукцион на аренду киосков с бизнесменами 13 августа власть Бердска
15:00 07-08-2020
Проведет аукцион на аренду киосков с бизнесменами 13 августа власть Бердска
Людей заразится больше: Вторую волну пандемии предрек осенью вирусолог
14:45 07-08-2020
Людей заразится больше: Вторую волну пандемии предрек осенью вирусолог
Переходит ко второму этапу снятия ограничений из-за COVID-19 Красноярский край с 10 августа
14:30 07-08-2020
Переходит ко второму этапу снятия ограничений из-за COVID-19 Красноярский край с 10 августа
Бердск"Чем провинциальнее, тем тупее": "Презики", фекалии и аборты обсуждают в соцсетях жители Бердска и Новосибирска. А в Москве и Искитиме нет. Почему?
14:15 07-08-2020
Как скорбь и горечь утраты сказываются на здоровье человека
14:04 07-08-2020
Как скорбь и горечь утраты сказываются на здоровье человека
Вырастил 167 кустов мака и попал пол статью житель Татарска
14:00 07-08-2020
Вырастил 167 кустов мака и попал пол статью житель Татарска
Отменить транспортный налог на российские авто попросила ЛДПР
13:45 07-08-2020
Отменить транспортный налог на российские авто попросила ЛДПР
Открыть больницы для плановой медпомощи в середине августа планирует Минздрав
13:45 07-08-2020
Открыть больницы для плановой медпомощи в середине августа планирует Минздрав
БердскСкончалcя от COVID-19 ещё один житель Бердска : Теперь трупов 3
13:41 07-08-2020
Скончалcя от COVID-19 ещё один житель Бердска : Теперь трупов 3
Почему Александр Гордон развелся с женой? Виновата Юлия Барановская?
13:31 07-08-2020
Почему Александр Гордон развелся с женой? Виновата Юлия Барановская?