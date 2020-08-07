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Сергей Шнуров возглавил список российских звезд с самым высоким доходом в 8,8 млн долларов на 2020 год

12:57 07.08.2020 Фото: wikipedia.org
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Следом за ним идут исполнители Егор Крид и Дима Билан, они занимают вторую и третью строчки рейтинга соответственно. Доход Крида составляет 6,9 миллиона долларов, а Билана — 6,8 миллиона долларов.

Сергей Шнуров возглавил список российских звезд с самым высоким доходом в 8,8 млн долларов на 2020 год
По данным издания, Шнуров вместе с группой «Ленинград» может зарабатывать за частный концерт 300 000 долларов

На первом месте списка российских звёзд шоу-бизнеса с самым высоким доходом на 2020 год оказался певец Сергей Шнуров. Его доходы оцениваются в 8,8 миллиона долларов. Соответствующий рейтинг составил Forbes.

По данным издания, Шнуров вместе с группой «Ленинград» может зарабатывать за частный концерт 300 000 долларов. Следом за ним идут исполнители Егор Крид и Дима Билан, они занимают вторую и третью строчки рейтинга соответственно. Доход Крида составляет 6,9 миллиона долларов, а Билана — 6,8 миллиона долларов.

Четвёртое место занял рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) с доходом в 6,6 миллиона долларов. Следом идёт певец Филипп Киркоров с аналогичным доходом. Шестое место досталось исполнительнице Полине Гагариной, которая заработала 6,4 миллиона долларов. В десятку самых богатых представителей шоу-бизнеса России также попали группа «Би-2», Григорий Лепс, Тимати и телеведущий Иван Ургант. А в двадцатке оказались Сергей Жуков, Николай Басков, Валерий Меладзе, Максим Галкин, Александр Ревва, Дмитрий Нагиев, Сергей Лазарев и Zivert.

Источник: life.ru

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