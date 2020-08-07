Сергей Шнуров возглавил список российских звезд с самым высоким доходом в 8,8 млн долларов на 2020 год

Следом за ним идут исполнители Егор Крид и Дима Билан, они занимают вторую и третью строчки рейтинга соответственно. Доход Крида составляет 6,9 миллиона долларов, а Билана — 6,8 миллиона долларов.

По данным издания, Шнуров вместе с группой «Ленинград» может зарабатывать за частный концерт 300 000 долларов На первом месте списка российских звёзд шоу-бизнеса с самым высоким доходом на 2020 год оказался певец Сергей Шнуров. Его доходы оцениваются в 8,8 миллиона долларов. Соответствующий рейтинг составил Forbes.

По данным издания, Шнуров вместе с группой «Ленинград» может зарабатывать за частный концерт 300 000 долларов. Следом за ним идут исполнители Егор Крид и Дима Билан, они занимают вторую и третью строчки рейтинга соответственно. Доход Крида составляет 6,9 миллиона долларов, а Билана — 6,8 миллиона долларов.