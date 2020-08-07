Почему Александр Гордон развелся с женой? Виновата Юлия Барановская?

Почему Гордон развелся с четвертой женой?

Александр Гордон с Юлией Барановской вместе работают последние четыре года, они вместе ведут передачу на Первом канале, но ранее никто не мог предположить наличие между ними возможных любовных отношений. Не так давно ведущий решил расстаться со студенткой ВГИКа, после чего появились разные слухи. Не исключается, что Гордон захотел отдохнуть от семейной жизни или причиной разрыва с молодой супругой стала разница в возрасте. Такую точку зрения сообщили в Telegram-канале «Только никому».

Поклонники высказали собственное мнение по поводу этой истории. Они считают, что в расставании пары замешана Юлия Барановская. Она постоянно видит коллегу в студии и очень хорошо выглядит для 35-летнего возраста. Несмотря на эффектную внешность, звезда отечественного телевидения по-прежнему одинока и сама воспитывает троих детей. Пользователи Сети допустили, что в действительности у бывшей жены Андрея Аршавина имеется возлюбленный, но она его скрывает от посторонних глаз.

Напомним, что Юлия Барановская состояла в любовных отношениях с известным российским футболистом Андреем Аршавиным. С бывшим капитаном сборной России она познакомилась летом 2003 года и проживала вместе с ним до 2013 года. Телеведущая родила от спортсмена двоих сыновей и одну дочь.

Источник: 7mednews