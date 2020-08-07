Как скорбь и горечь утраты сказываются на здоровье человека

Проведя анализ более 20 исследований учёные установили, что тяжесть утраты определяет уровень кортизола (гормона стресса), который можно обнаружить при проведении исследований крови, слюны и мочи человека.

У многих развиваются проблемы с сердечно-сосудистой системой

Уровень кортизола значительно был повышен у людей, наиболее тяжело переживавших потерю близкого человека. По мнению учёных, такое состояние может причинить не малый вред здоровью. Ранее уже было установлено, что горе может стать причиной нарушения как психического, так и физического здоровья человека. Нередко после перенесённой утраты люди сталкиваются с нарушением памяти, пристрастием к азартным играм и употреблению алкоголя. У многих развиваются проблемы с сердечно-сосудистой системой, а так же развивается ряд заболеваний, вызванных ослаблением иммунитета.

“Скорбь и горе по полученным данным, имеют чаще всего долгосрочные последствия для людей, потерявших дорогих людей. Основной причиной является стресс, полученный в результате утраты. Выявленные нейроэндокринные факторы, связанные с горем, смогут помочь при принятии адаптационных мер для граждан, потерявших своих близких, и помочь пережить им тяжёлый период в их жизни”. – сообщила ведущий специалист Беате Дитцен.

Источник: med-heal