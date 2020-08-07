Утонула соскользнувшая с трубы под водой 8-летняя девочка в Новосибирской области

Ребенка, не умевшего плавать, унесло течением. СК проверяет, как ребенок бз взрослых оказался на речке в Тогучинском районе.

Утонул ребенок в Новосибирской области

5 августа в Тогучинском районе в деревне Изылы трагический случай произошел с 8-летней девочкой. Об этом сообщили в управлении СКР по Новосибирской области.

Предварительно установлено, что днем потерпевшая вместе со своей подружкой без присмотра взрослых пришли к дамбе. Девочка спустилась вниз, встала на трубу, которая располагалась под водой, поскользнулась и упала в воду. Так как плавать ребенок не умел, а течение быстрое – потерпевшая утонула.

СКР проводит доследственную проверку. Будут установлены все причины и условия, способствовавшие трагедии. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет приняты процессуальное решение.