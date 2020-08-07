Сенсационная находка: Крупнейший в истории России цветной алмаз добыли в Якутии

Драгоценный камень весом 236 карат насыщенного желто-коричневого цвета имеет размеры 47 х 24 х 22 мм и возраст не меньше 120 млн лет.

В России добыли самый крупный цветной алмаз в истории страны

АО «Алмазы Анабара», дочернее предприятие АК «Алроса», добыло на месторождении «Эбелях» на севере Якутии кристалл весом 236 карат насыщенного желто-коричневого цвета, сообщила пресс-служба «Алросы».

«Это самый крупный цветной алмаз, когда-либо добытый в России. Алмаз имеет размеры 47 х 24 х 22 мм. Возраст драгоценного камня, по предварительной оценке, составляет от 120 до 230 миллионов лет», — говорится в сообщении.

По словам директора филиала «Бриллианты Алроса» Павла Винихина, такой массивный цветной алмаз – это уникальная находка не только для нашей страны.

«Недавно он поступил в Единую сбытовую организацию «Алросы» в Москве для изучения специалистами и оценки. После этого будет принято решение, передать ли алмаз в огранку нашим мастерам или продать его в неограненном виде. Безусловно, такой алмаз будет востребован огранщиками любой страны, поскольку имеет потенциал для производства нескольких бриллиантов высокого качества», – приводятся в сообщении слова Винихина.

Россыпное алмазное месторождение «Эбелях», напомнили в «Алросе», находящееся на правом притоке реки Анабар Республики Саха (Якутия), и ранее давало алмазы уникальных фантазийных цветов. Так, летом 2017 года здесь в течение месяца были добыты сразу три уникальных фантазийных алмаза – ярко желтого, розового и пурпурно-розового цветов. Все три камня прошли огранку и были представлены в качестве бриллиантов широкой публике.

В конце прошлого года желтый бриллиант, получивший название «Жар-птица» (Firebird) массой 20,69 карата был продан известному мировому бренду Graff Diamonds.