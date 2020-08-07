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Новосибирский мэр призвал горожан не «кормить голубей»

23:59 07.08.2020
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Тем временем в самом Хабаровске продолжается массовая протестная акция против московского назначенца Дегтярёва.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал информатор:

https://www.om1.ru
Новосибирский мэр призвал горожан не «кормить голубей». Вот уже не одно субботнее утро собирает на площади Ленина в Новосибирске десятки полицейских в форме и в штатском, горожан и журналистов. Новосибирцы не первый раз выходят на главную площадь города в знак поддержки протестов в Хабаровске, которые не утихают уже четвёртую неделю кряду. Первый раз они вышли 19 июля, второй раз 25 июля, затем 1 августа. В Хабаровске выражение «Кормить голубей» стало синонимом протестных акций. Именно так в городах России теперь призывают выходить на мирные акции протеста. «Несанкционированное» кормление пернатых проходит прямо под окнами мэрии и неизменно вызывает нервный «зуд» у главного городского чиновника. И вот нервы градоначальника не выдержали — 6 августа мэр Новосибирска Анатолий Локоть в режиме онлайн-пресс-конференции рассказал, что думает по этому поводу. «На сегодняшний день есть нормы, которые ограничивают массовые события. В том числе и мэрия идёт на это, мы день города отменили. Видите, даже не проводим мероприятия, а точнее, отодвигаем сроки по присвоению городу звания «Город трудовой доблести». Так что те, кто пытается организовать митинги, — это нарушители. Но это уже определит суд и вынесет административное наказание», — заявил представителям СМИ «красный мэр». Ранее в Новосибирске правоохранители уже начали составлять административные протоколы на участников акций в поддержку хабаровчан. Тем временем в самом Хабаровске продолжается массовая протестная акция против московского назначенца Дегтярёва.

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