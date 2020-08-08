Жесть: Застрелил жену и покончил с собой прямо на улице житель Кузбасса

Жестокое убийство произошло в Юрге на глазах прохожих, в том числе малолетних детей. Вероятно, мужчина стрелял из обреза, найденного на месте происшествия.

Житель Юрги застрелил жену на улице и покончил с собой

Жестокое убийство произошло в Юрге Кемеровской области. Мужчина застрели свою супругу прямо на улице.

Женщина получила огнестрельное ранение в шею на улице Московская в Юрге. На момент публикации «труп» убрали, сообщает телеграм-канал «Инцидент.Кузбасс».

По данным «Инцидента», в женщину стрелял ее муж. На фотографиях с места трагедии виден обрез. Среди свидетелей оказались дети 10 и 12 лет.

Мужчина покончил с собой на месте. «Пожарные смывали кровь, все потекло к нам во двор», — отметил очевидец.

Официальных сообщений от МВД и Следственного комитета пока не поступало.