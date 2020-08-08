Вот это доходы! 26 квартир и 10 самолетов задекларировал богатейший депутат Сургута

Помимо этого представитель ЛДПР Евгений Барсов показал доход в 72,3 млн рублей за 2019 год. Ранее он возглавлял строительную компанию "Сургутстройтрест", теперь - Федерацию самолетного спорта Югры.

Более 72 млн рублей, 26 квартир и 10 самолётов: Депутат из Сургута показал свои доходы

Сургутский депутат задекларировал 26 квартир и 10 самолётов, а также 72 миллиона рублей. Речь идёт о депутате от партии ЛДПР Евгении Барсове.

Депутат из Сургута от партии ЛДПР Евгений Барсов указал в декларации о доходах 10 спортивных самолётов и 26 квартир. С соответствующими данными можно ознакомиться на сайте городской Думы.

Помимо самолётов и квартир, Барсов задекларировал 72,3 миллиона рублей. При этом стоит отметить, что в декларации за 2018 год у депутата было 29 квартир, 33,5 миллиона рублей, 10 самолётов и ряд земельных участков. А в 2016 году - 11 миллионов рублей дохода и пять квартир, а также всё те же 10 самолётов.

Информации о доходах депутата за 2017 год нет, так как в том году он сдал мандат депутата "Единой России", чтобы перейти в ЛДПР. Также известно, что до 2018 года Барсов возглавлял строительную компанию "Сургутстройтрест", но, по информации СМИ, продал её. В настоящее время Барсов возглавляет Федерацию самолётного спорта Югры.