08.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Недвижимость / Общество

Вот это доходы! 26 квартир и 10 самолетов задекларировал богатейший депутат Сургута

11:38 08.08.2020 Фото: pixabay.com
0

Помимо этого представитель ЛДПР Евгений Барсов показал доход в 72,3 млн рублей за 2019 год. Ранее он возглавлял строительную компанию "Сургутстройтрест", теперь - Федерацию самолетного спорта Югры.

Вот это доходы! 26 квартир и 10 самолетов задекларировал богатейший депутат Сургута
Более 72 млн рублей, 26 квартир и 10 самолётов: Депутат из Сургута показал свои доходы

Сургутский депутат задекларировал 26 квартир и 10 самолётов, а также 72 миллиона рублей. Речь идёт о депутате от партии ЛДПР Евгении Барсове.

Депутат из Сургута от партии ЛДПР Евгений Барсов указал в декларации о доходах 10 спортивных самолётов и 26 квартир. С соответствующими данными можно ознакомиться на сайте городской Думы.

Помимо самолётов и квартир, Барсов задекларировал 72,3 миллиона рублей. При этом стоит отметить, что в декларации за 2018 год у депутата было 29 квартир, 33,5 миллиона рублей, 10 самолётов и ряд земельных участков. А в 2016 году - 11 миллионов рублей дохода и пять квартир, а также всё те же 10 самолётов.

Информации о доходах депутата за 2017 год нет, так как в том году он сдал мандат депутата "Единой России", чтобы перейти в ЛДПР. Также известно, что до 2018 года Барсов возглавлял строительную компанию "Сургутстройтрест", но, по информации СМИ, продал её. В настоящее время Барсов возглавляет Федерацию самолётного спорта Югры.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Депутат должен быть богатым?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Соседи шумят? Есть способы их утихомирить
13:06 08-08-2020
Соседи шумят? Есть способы их утихомирить
Что нужно сделать в день Ермолая 8 августа, чтобы стать сильнее и укрепить здоровье
13:01 08-08-2020
Что нужно сделать в день Ермолая 8 августа, чтобы стать сильнее и укрепить здоровье
БердскКовид бушует: 99 новых зараженных обнаружили за сутки на 8 августа в Новосибирской области. 10 130 - общая цифра с COVID-19 в регионе
12:55 08-08-2020
Ковид бушует: 99 новых зараженных обнаружили за сутки на 8 августа в Новосибирской области. 10 130 - общая цифра с COVID-19 в регионе
Оказываются от доллара Россия и Китай. Но американская валюта все еще доминирует
12:46 08-08-2020
Оказываются от доллара Россия и Китай. Но американская валюта все еще доминирует
Чем опасно протезирование для диабетиков
12:45 08-08-2020
Чем опасно протезирование для диабетиков
5 знаков зодиака, которые несут людям доброту и удачу. У вас рядом есть человек-талисман?
12:40 08-08-2020
5 знаков зодиака, которые несут людям доброту и удачу. У вас рядом есть человек-талисман?
Вымирает Россия? На 25 000 смертей больше зарегистрировано в июне 2020, чем год назад 1
12:33 08-08-2020
Вымирает Россия? На 25 000 смертей больше зарегистрировано в июне 2020, чем год назад
Самые необычные похоронные ритуалы на Руси
12:31 08-08-2020
Самые необычные похоронные ритуалы на Руси
Розыск: Даже за деньги нет информации. Второй месяц ищут пропавшего 14-летнего аутиста Олега Иванова в Новосибирке
12:22 08-08-2020
Розыск: Даже за деньги нет информации. Второй месяц ищут пропавшего 14-летнего аутиста Олега Иванова в Новосибирке
Почему опасно пить напитки со льдом в жару
12:15 08-08-2020
Почему опасно пить напитки со льдом в жару