Почему принято поминать успопших на 9 и 40 день

По православной традиции, поминовение по умершему человеку проводят не только в день его похорон, но еще на 9-й и 40-й день после смерти. Каждый из этих дней имеет свои традиции и обряды.

После 3-го дня смерти душа умершего попадает в райские обители, куда ее провожают ангелы

Девятый день

Поминки умершего человека на 9-й день проводятся в честь 9-ти ангельских чинов, которые просят о помиловании умершего, словно слуги Царя Небесного.

Если верить православному верованию, то после 3-го дня смерти душа умершего попадает в райские обители, куда ее провожают ангелы. Там душа находится до 9-го дня и может посмотреть всю красоту, которая имеется в раю, так же ей показывают каким является потусторонний мир. В этом состоянии душа находится на протяжении шести дней.

На 9-й день Господь повелевает ангелам, чтобы они предоставили душу умершего к Нему для совершения поклонения. В этот момент душа предстает перед Господом Богом. Благодаря молитвам и поминкам в девятый день, которые совершают близкие люди умершего, душа с легкостью проходит все испытания, которые перед ней стоят.

В этот день в храме проводится панихида. На девятый день следует звать лишь родных и близких людей умершего. С девятого дня душа направляется в ад, где смотрит какие муки терпят грешники и находится там до 40-го дня.

Сороковой день

В этот день, после того, как душа побыла в аду, она снова должна предстать перед Господом. Именно в 40-й день Господь указывает душе ее место до того, как будет проведет Страшный Суд и выдвинуто окончательное решение о месте нахождения души в загробной жизни. Для поминовения усопшего было выделено три даты: третий, девятый и сороковой день.

Две даты — это третий и сороковой дни — совпадают с вехами в земной жизни Господа. Как известно, именно на третий день произошло воскресение Иисуса Христа, а уже на 40-й день он вознесся до небес.

Чтобы помочь душе усопшего, все 40 дней необходимо молиться. Еще одной традицией в данный день является проведение поминок, где за обеденным столом следует собрать всех близких, родных людей и друзей усопшего. Желательно чтобы на столе стояли постные и простые блюда, без каких-либо кулинарных изысков. Основным блюдом на столе в данный день является кутья, которую все обязаны отведать.

В обязательном порядке на 40-й день нужно посетить кладбище, с собой следует взять цветы и свечу, которую там понадобиться зажечь. На могилу принято класть четное количество цветов, которые являются символом жизни и смерти, иначе говоря, символом начала и конца.

Источник: rsute