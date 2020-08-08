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5 знаков зодиака, которые несут людям доброту и удачу. У вас рядом есть человек-талисман?

12:40 08.08.2020 Фото: pxfuel
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У каждого есть свой талисман на удачу: засушенный листик клевера, монетка, узелок, орешек желания или… лучший друг. Астрологи уверены, что несколько знаков зодиака обладают уникальным талантом приносить удачу другим. В окружении этих людей мир становится добрее.

5 знаков зодиака, которые несут людям доброту и удачу. У вас рядом есть человек талисман?
Рыбы где бы ни находились, всегда становятся душой компании

Раки

Раки — заядлые мечтатели и фантазеры. При этом они закоренелые реалисты. Эти люди на интуитивном уровне избегают неприятностей. Всегда верят в удачу, светлое будущее. Раки окружают себя только доброжелательным обществом. Им жизненно необходимо, чтобы рядом были друзья. А уж если они дружат, то это навсегда. Раки очень терпеливы по своей природе. Могут годами ждать встречи или звонка, они всегда войдут в ситуацию, и, что самое примечательное, придут на помощь, окружив друга своей заботой и вниманием. Так что, если вы дружны с Раком — берегите отношения. Представитель этого знака зодиака окружит вас не только добротой, но и принесут удачу.

Девы

Рассудительные, пунктуальные, благоразумные, дисциплинированные Девы всегда готовы стать для близкого человека палочкой-выручалочкой. У этого знака зодиака тонкая натура. Они дружат душой. Но не терпят лентяев и лгунов. Прежде, чем оказать помощь, они обязательно убедятся, что протягивают руку не бездельнику. Если ваш друг Дева, можете быть уверенным — вы прошли все испытания и можете на него положиться.

А еще стоит знать, что Девы никогда не дают пустых обещаний. Сказали, значит сделали. Девы умеют не только слышать, но и слушать. При этом вы не уйдете после встречи с представителем этого знака зодиака без дельного совета. В критических ситуациях Девы способны так окружить заботой и вниманием человека, что боевой дух сразу поднимется. Они на уровне интуиции заряжают окружающих на успех и удачу.

Весы

Этот знак зодиака Венера щедро наградила добротой и справедливостью, нежностью и изяществом, способностью любить. Поэтому Весы — идеальная кандидатура в друзья. С ними невозможно расстаться. О любых неудачах или успехах они рассуждаю с философской логикой. Дружба с Весами принесет полезный результат. Глядя на их поведение, можно научиться избегать нервных срывов.

Миролюбивые Весы никогда не причинят зла. Люди этого знака очень дипломатичны, у них есть способность примирять враждующие стороны. И делать это красиво, тонко чувствуя состояние обеих сторон. Весы никогда не оставят без внимания близких. Всегда окажут поддержку. Удачу приносят даже только одним своим присутствием.

Стрельцы

Если вам нужен друг, который заряжает оптимизмом — выбирайте Стрельца. Любители поговорить на разные темы, поразмышлять о высоких материях. Скучно с ними не будет. Они прекрасные стратеги, не могут жить без планов на будущее. Шлейф их удач окружает всех, кто рядом.

Искренние и честные, добрые и открытые. Стрельцы — натуры не жадные. При необходимости одолжат деньги без лишних вопросов. Люди этого знака зодиака любят путешествовать. Поэтому если вам нужен хороший компаньон в поездке, зовите Стрельца. Про него можно сказать: «Добрый друг лучше старых двух».

Рыбы

Рыбы — натуры загадочные. Но известно точно, что они обладают отменной интуицией. Это помогает им хорошо разбираться в людях, могут заглянуть в душу. Поэтому великодушные Рыбы умеют сочувствовать и сопереживать. Всегда готовы придти на помощь в нужный момент, поделиться удачей с тем, кто окажется у них на пути. Рыбы где бы ни находились, всегда становятся душой компании. Они счастливы в окружении близких и друзей. И всегда дарят ответные чувства.

Источник: navalnyfals

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