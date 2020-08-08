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СК возбудил новое дело за фото Гитлера в "Бессмертном полку"

14:35 08.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В реабилитации нацизма подозревают жителя Воронежа Александра Хорошильцева. Следователи допросили подозреваемого и изъяли у него электронные носители информации.

СК возбудил новое дело за фото Гитлера в Бессмертном полку
В ряды "Бессмертного полка" встают тысячи жителей Бердска

Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело по факту размещения фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн». Об этом в субботу, 8 августа, сообщили на сайте ведомства.

«Житель Воронежа Александр Хорошильцев не позднее 4 мая 2020 года разместил на сайте «Банк памяти» фотографию Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России», подписав ее «Шикльгрубер Адольф Алоисович». В отношении Хорошильцева возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»)», — говорится в публикации.

Следователи допросили подозреваемого и изъяли у него электронные носители информации.

21 июля Следственный комитет закончил расследование в отношении жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби, опубликовавшего фото лидера нацистов Адольфа Гитлера на сайте акции «Бессмертный полк».

7 июля СК сообщил о завершении следствия по еще двум таким делам. Один из обвиняемых также опубликовал фото Гитлера, другой — портрет генерала Андрея Власова, перешедшего на сторону Германии. Оба признали вину.

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От редакции

Хотели очернить память?

Аноним, 08 августа 2020 16:24
это не шутки,за такие дела надо давать реальный срок лишения свободы.

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