СК возбудил новое дело за фото Гитлера в "Бессмертном полку"

В реабилитации нацизма подозревают жителя Воронежа Александра Хорошильцева. Следователи допросили подозреваемого и изъяли у него электронные носители информации.

В ряды "Бессмертного полка" встают тысячи жителей Бердска

Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело по факту размещения фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн». Об этом в субботу, 8 августа, сообщили на сайте ведомства.

«Житель Воронежа Александр Хорошильцев не позднее 4 мая 2020 года разместил на сайте «Банк памяти» фотографию Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России», подписав ее «Шикльгрубер Адольф Алоисович». В отношении Хорошильцева возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»)», — говорится в публикации.

Следователи допросили подозреваемого и изъяли у него электронные носители информации.

21 июля Следственный комитет закончил расследование в отношении жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби, опубликовавшего фото лидера нацистов Адольфа Гитлера на сайте акции «Бессмертный полк».

7 июля СК сообщил о завершении следствия по еще двум таким делам. Один из обвиняемых также опубликовал фото Гитлера, другой — портрет генерала Андрея Власова, перешедшего на сторону Германии. Оба признали вину.